3 minuti per dire addio a rughe e occhiaie. La crema su cui puntare è già best seller

Dalla skincare coreana arrivano sempre prodotti che trasformano la nostra pelle. Formulazioni efficaci e delicate sulla cute, che non solo migliorano il tono e l’aspetto della pelle, ma che ne prevengono eventuali problemi, agendo a favore del suo benessere generale. E se si parla di contorno occhi e di come prendersene cura, ecco che Erborian ci dona una crema davvero miracolosa per dire addio alle occhiaie e alle rughe con il solo step di una passata di crema sotto gli occhi. Si tratta Ginseng Power Eye, una crema contorno occhi dall’azione ricompattante e levigante, che agisce per ridurre visibilmente le rughe e le linee sottili, le classiche zampe di gallina per intenderci.

Ginseng Power Eye

Ginseng Power Eye, il tuo nuovo alleato beauty

Un prodotto che è un mix di ingredienti ad hoc per il benessere della parte e che contiene un vero alleato per il contorno occhi, forse inaspettato ma efficacissimo, il ginseng. Un ingrediente attivo coreano levigante, efficace tanto quanto il Retinolo e che agisce per distende le linee sottili in soli 3 minuti dall’applicazione, levigando le rughe giorno dopo giorno con risultati ben visibili in solo 14 giorni dal primo utilizzo.

Una crema contorno occhi a base di ginseng bianco che leviga la pelle e riduce i segni visibili dell’invecchiamento, e che sfrutta la caffeina e il fiore di Ginseng fermentato proprio per ridurre visibilmente le occhiaie e le borse che si possono formare sotto gli occhi, donandovi uno sguardo immediatamente più fresco e ringiovanito, con risultati visibili giorno dopo giorno. Ma che contiene anche liquirizia, la radice di igname selvatico e kigelia che ha un’azione levigante, idratante e protettiva sulla pelle. E fino ai peptidi coreani, noti per ridurre l’aspetto delle piccole rughe e delle linee sottili.

Una formula innovativa, completa e davvero irresistibile, che si adatta a ogni tipologia di pelle e che vale la pena provare visto lo sconto in atto, eleggendo questa crema contorno occhi a must della vostra rinnovata skincare routine.

Perché provare il contorno occhi di Erborian

Un vero e nuovissimo alleato quotidiano, perfetto per prendersi cura della parte e per levigare le rughe del contorno occhi con effetto immediato. E con risultati visibili! Il contorno occhi, infatti, risulta più liscio, luminoso e nutrito, ma anche maggiormente idratato e senza essere appesantito dalla crema.

Un prodotto efficacissimo e che vi aiuta a riportare la vostra pelle al suo naturale benessere, esaltandone il massimo potenziale e migliorando anche la percezione che ognuna di noi ha di se stessa. Insomma, un prodotto che vale la pena provare.

Come si utilizza

Ma come si utilizza questo concentrato di benessere per il contorno occhi? Molto semplicemente come fareste con qualsiasi altro prodotto simile. Durante la vostra skincare routine, dovrete usare la crema contorno occhi Ginseng Power Eye massaggiandola delicatamente nella zona interessata, prima della crema viso e della protezione solare.

E applicandola sia durante la skincare mattutina che in quella serale, assicurandovi un’azione completa e h24 che nutra la pelle e che la aiuti a rinnovarsi, garantendovi un aspetto più fresco, ringiovanito e una pelle dall’aspetto sano in pochissimi minuti.

