Sabrina Ferilli, le rivelazioni sulla maternità: “Non era del tutto la mia strada”

Fonte: ANSA Sabrina Ferilli incanta su Instagram e ci insegna come essere semplici e sensuali

È raro che Sabrina Ferilli si sbilanci sulla sua vita privata: da sempre restia a raccontare il rapporto con il marito Flavio Cattaneo e gli aspetti quotidiani della sua relazione, ha fatto un’eccezione per una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. L’attrice romana si è confessata parlando di politica, carriera, del suo matrimonio e della maternità, un argomento spinoso e sul quale ha delle idee ben precise.

Sabrina Ferilli, la sua idea sulla maternità

Non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni Sabrina Ferilli, ma allo stesso tempo è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. L’attrice romana non ha mai nascosto le sue idee sulla maternità, che nel tempo sono cambiate.

Qualche anno fa infatti aveva dichiarato, sempre a Vanity Fair, che un figlio era “la cosa a cui pensava di più”, ma nel tempo le cose sono cambiate, come ha spiegato: “C’è un periodo, per una donna, in Italia, in cui pensi che il matrimonio, i figli, siano un’idea di completezza. Io crescendo ho pensato che non fosse del tutto la mia strada, e così è rimasto. Anche perché poi non era più il tempo di farlo. Ma non ne ho fatto mai mistero, non mi ha mai procurato dolore, non sono una che pensa a “quello che poteva essere”, la vita va come deve andare. Ho investito molto sul mio lavoro e il riscontro c’è stato”.

Ma è anche vero che nel 2005, quando era ancora legata ad Andrea Perone, il suo primo marito, aveva provato ad adottare un bambino. “Sì, ho provato una prima volta, ma poi mi sono separata. E avrei voluto anche dopo, da single, ma questo è un Paese strano, tutti possono fare tutto, ma per fare le cose più normali ci sono mille paletti, adottare è difficilissimo”.

L’amore con Flavio Cattaneo e il regalo “speciale” per i suoi 60 anni

Se sulla maternità si era già sbilanciata, parlare del rapporto con Flavio Cattaneo è una vera eccezione per Sabrina Ferilli, che ha raccontato i momenti legati alla vita quotidiana col marito. I due vivono il loro amore lontano dai riflettori da oltre vent’anni e non si sono mai lasciati andare a confessioni pubbliche sul loro amore.

Ai microfoni di Vanity Fair l’attrice però ha fatto un’eccezione, raccontando cosa li unisce da tanti anni: “Flavio è una persona intelligentissima e di cuore, abbiamo 850 interessi che ci legano, la lettura, la politica, il cinema, insomma le cose importanti che fanno la coppia”.

Il lavoro però non varca mai la soglia della porta di casa: “Capita di stare per dei periodi da soli, per i nostri rispettivi impegni, ma se siamo a Roma, si torna a casa e parliamo di quello che è successo, che sia di politica interna o estera, ci vediamo un bel film, incontriamo gli amici. Siamo molto uniti, ci siamo incontrati dopo i quarant’anni, ognuno rispetta l’altro”.

A portare avanti il rapporto anche una giusta dose di autoironia, di cui Sabrina è da sempre ben fornita. Così ha raccontato che per il 60 anni del marito ha pensato a un regalo speciale: “Un bellissimo viaggio – spero in Africa, un safari – che mi deve pagare lui. È una fortuna avermi vicino, quindi gli ho detto: facciamo un viaggio che stiamo appiccicati dal mattino alla sera per un bel po’ di giorni. Sono un genio, o no?”.