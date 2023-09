Sabrina Ferilli, la bellezza della semplicità: il look nasconde un messaggio

Fonte: IPA Sabrina Ferilli, il look casual nasconde un messaggio

Un jeans e una T-shirt con un messaggio per tutte le donne. Così Sabrina Ferilli, ancora una volta, si mostra su Instagram in tutta la sua semplicità cogliendo l’occasione per ricordarci come la bellezza sia molto di più di un look ricercato o di lustrini scintillanti. È innegabile che l’attrice a 59 anni sia una delle donne più affascinanti del nostro Paese, ma quel che ce la fa amare ancor di più è la capacità di arrivare dritto al cuore. Anche con due scatti che più semplici non si può.

Sabrina Ferilli, il look casual che sta bene a tutte

Siamo abituate a vederla cinta in abiti meravigliosi, che ne mettono in risalto il fisico burroso. Sabrina Ferilli è senza dubbio una delle donne più amate di sempre, il sogno di tantissimi italiani che continuano a seguirla con stima e affetto. Ma c’è di più oltre al suo aspetto invidiabile, anche a 59 anni: c’è tutta la genuinità di una donna che non si risparmia, che si mette in gioco con simpatia e arguzia e che sì, non perde occasione per prendersi in giro mostrando un’autoironia propria di poche artiste.

Stavolta, però, nel suo look c’è una semplicità che spiazza e cattura, pur senza lustrini e tessuti preziosi, senza pizzi seducenti o mise estive che lasciano poco all’immaginazione. Bastano un jeans e una T-shirt bianca e il gioco è fatto: la Ferilli ha condiviso su Instagram due scatti con un look casual che è perfetto per tutte, a prescindere dall’età o dalla bodyshape. E non è mica poco.

L’ennesima dimostrazione di come la bellezza sia un concetto tanto ampio e variegato quanto lontano dall’artefatto. Ma c’è di più in questo abbinamento minimal, qualcosa che l’attrice ha voluto dedicare a tutte noi.

Sabrina Ferilli, un messaggio per tutte le donne

Questo è un periodo segnato da fatti neri come la notte, episodi e crimini – chiamiamoli con il loro nome – che hanno colpito nel fisico e nel cuore moltissime donne. E, insieme a esse, hanno colpito un’opinione pubblica sempre più vicina a temi di cui oggigiorno non vorremmo neanche parlare: disparità di genere, violenza, soprusi, persino morte. A malincuore dobbiamo ammettere che per molte la vita è una strada in salita sotto tanti aspetti, da quello personale a quello professionale.

Ci piace pensare che quell’unica, semplice frase stampata sulla T-shirt di Sabrina Ferilli sia un messaggio per tutte, una dichiarazione di forza di cui far tesoro. “Woman can do anything”, si legge, ovvero “Le donne possono fare tutto”. Sono parole che sembrano fare eco a quanto dichiarato dall’attrice nell’ultima intervista a Vanity Fair in cui, per una volta, ha parlato apertamente del suo privato e delle decisioni che ha preso proprio in quanto donna. “C’è un periodo, per una donna, in Italia, in cui pensi che il matrimonio, i figli, siano un’idea di completezza – ha spiegato -. Io crescendo ho pensato che non fosse del tutto la mia strada, e così è rimasto. Anche perché poi non era più il tempo di farlo. Ma non ne ho fatto mai mistero, non mi ha mai procurato dolore, non sono una che pensa a ‘quello che poteva essere’, la vita va come deve andare. Ho investito molto sul mio lavoro e il riscontro c’è stato”.

Inevitabilmente sotto al post condiviso dall’attrice su Instagram sono arrivati tanti commenti di apprezzamento – guarda caso – proprio dalle follower più affezionate. “Sei la rappresentazione delle donne forti, tenaci, coraggiose, determinate, che non si arrendono mai e che possono fare qualsiasi cosa! Le donne speciali”, ha scritto una utente, seguita a ruota da un’altra che sottolinea come Sabrina sia “Iconica, come sempre”.