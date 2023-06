Sabrina Ferilli compie 59 anni ed è regina di sensualità: il suo segreto

Fonte: ANSA Sabrina Ferilli incanta su Instagram e ci insegna come essere semplici e sensuali

Tanti auguri Sabrina Ferilli! Il 28 giugno la famosa attrice nata e cresciuta a Roma ha compiuto 59 anni. Passano gli anni ma l’amica di Maria De Filippi e Mara Venier è più splendida che mai. Sempre solare, raggiante e ironica. Doti che la diretta interessata ha messo in mostra anche nel giorno del suo compleanno, dove ha divertito tutti i follower con un simpatico post.

Sabrina Ferilli ha condiviso una storia su Instagram in cui si vedono due volantini di due noti supermercati: entrambi pubblicizzano uno sconto del 20% per fare la spesa dedicato agli over 60. La giurata di Tu si que vales (confermata anche per la prossima edizione), con la sua strepitosa ironia, ha aggiunto il suo personale commento: “Un anno ancora e finalmente ne avrò diritto anch’io”.

Una simpatia travolgente che è sempre stata uno dei tanti punti di forza di Sabrina Ferilli, sulla cresta dell’onda ormai da oltre trent’anni. Una bella che balla, che ha fin da subito lasciato il segno al di là del suo prorompente fisico. Un’attrice apprezzata dagli uomini ma soprattutto dalle donne per la sua vivacità e schiettezza.

Dopo il divertente messaggio Sabrina Ferilli ha ringraziato con un generico grazie tutti coloro che le hanno fatto recapitare un pensiero nel giorno del suo compleanno. Prima in una storia, poi in un post dove ha scritto: “Evviva la vita, evviva noi…Grazie a tutti”. Non è chiaro, al momento, come l’attrice abbia festeggiato questa giornata. Molto probabilmente con il marito e con gli amici più cari.

Tutti i segreti di Sabrina Ferilli

L’autoironia è sicuramente uno dei segreti di Sabrina Ferilli insieme a tanta disciplina e costanza. Per mantenersi in forma alla soglia dei 60 anni la star del piccolo e grande schermo non rinuncia ad un allenamento mirato. Quattro volte a settimana si reca in palestra: Sabrina pratica lo Strike Zone, una disciplina che serve a rafforzare la muscolatura e a regalare forza e flessibilità, unendo movimenti in piedi, esercizi di forza a terra, posizioni posturali e di yoga.

Nessuna dieta particolare per Sabrina Ferilli, che non ama le privazioni a tavola: “È ridicolo chi dice di non far nulla per tenersi in forma. Io sudo e tanto. Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio”. La Ferilli è attenta ad usare sempre prodotti naturali e di qualità per la sua pelle e i suoi capelli. Allo stesso tempo si affida a persone competenti nel settore hair and beauty. Ama leggere molto: non ha esitato a definire i libri “importanti per la mia mente”.

Dal 2011 Sabrina Ferilli è sposata con Flavio Cattaneo, amministratore delegato e direttore generale di Enel. La coppia non ha avuto figli (Cattaneo è però padre di un ragazzo nato da un precedente legame) ed è una delle più solide nel mondo dello showbiz, lontana da qualsiasi tipo di gossip o malelingue. La Ferilli ha alle spalle un divorzio dall’avvocato Andrea Perone: pare che il matrimonio, durato a malapena dal 2003 al 2005, sia finito a causa di un tradimento di lui.