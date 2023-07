Sabrina Ferilli furiosa in TV: c’è lo zampino di Maria De Filippi

Fonte: IPA Sabrina Ferilli furiosa per "colpa" di Maria De Filippi

Siamo nel pieno dell’estate ma c’è chi è già tornato al lavoro negli studi televisivi. Le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que Vales hanno preso il via proprio questa settimana e, come sempre, non mancano le “talpe” che lasciano trapelare delle succose anticipazioni. Le prime riguardano in particolare la splendida Sabrina Ferilli che, a quanto pare, ha già dovuto fare i conti con qualche momento di tensione. L’attrice si sarebbe infuriata (e parecchio), tutto per “colpa” di Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, lite a “Tu Sì Que Vales”

Ormai la presenza di Sabrina Ferilli a Tu Sì Que Vales è una certezza, lei che con la sua innegabile bellezza riesce a illuminare l’intero studio ma che, soprattutto, si rende protagonista di momenti a dir poco esilaranti sia con i conduttori che con i concorrenti del talent show. Il fascino, del resto, non è la sua unica arma vincente: l’attrice romana è un concentrato di simpatia e senso dell’umorismo, schietta come poche e per tale ragione talvolta imprevedibile, nel senso più bello del termine.

Stavolta, però, a quanto pare è stata protagonista di un momento di tensione in studio. Le registrazioni della prossima edizione di Tu Sì Que Vales sono già iniziate e, come riporta SuperGuidaTV, “È andato in scena uno scherzo ai danni di Sabrina Ferilli con una signora che ha litigato con l’attrice. Il motivo? Ebbene la signora ripeteva alla Ferilli le posizioni del kamasutra affinché potesse impararle bene e mettere in pratica nel migliore dei modi gli insegnamenti ricevuti. Dopo ben 2 anni passati ad architettarlo, Giovannino e Maria De Filippi – perché tanto c’è lei dietro a tutto questo – sono riusciti a far infervorare l’attrice“.

Neanche ha preso il via e già questa nuova edizione del programma di Canale 5 si preannuncia interessante. In fondo chi segue Tu Sì Que Vales sa bene che gli scherzi alla Ferilli sono un vero must: Maria De Filippi non perde occasione per organizzare situazioni al limite dell’assurdo e mettere in difficoltà l’amica (una volta ha persino fatto arrivare le Forze dell’Ordine in studio per arrestarla) e l’attrice, dal canto suo, puntualmente cade nella “trappola”, nonostante ormai dovrebbe esserci abituata. Soprattutto alla presenza del temibile Giovannino, il suo incubo.

Quando va in onda la nuova edizione di “Tu Sì Que Vales”

Le anticipazioni hanno confermato quanto già sapevamo. Tu Sì Que Vales torna in onda su Canale 5 a partire dal mese di settembre, essenzialmente con due novità importanti. La prima riguarda il cambio-giudice: accanto a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi ci sarà Luciana Littizzetto, che sostituisce Teo Mammucari. Neanche il tempo di lasciare la Rai, che la sua grande amica Maria l’ha subito chiamata in uno dei suoi programmi di punta.

L’altra novità riguarda, ovviamente, l’altra grande assente. Belen Rodriguez ha lasciato il programma di Canale 5, così come Le Iene che passano a Veronica Gentili, e sembra che almeno per quest’anno il suo nome resterà lontano dai riflettori di Mediaset. Dalle anticipazioni di SuperGuidaTV sappiamo, però, che nessuno è stato chiamato a sostituirla nel talent show del sabato sera e che alla conduzione, come sempre, ci saranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la ballerina Giulia Stabile.