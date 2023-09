Luciana Littizzetto a “Tu Sì Que Vales”: le parole su Belen

Tu Sì Que Vales al via, ma senza Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Un inizio che certamente è stato diverso, perché quando c’è un cambio, una sostituzione, è inevitabile anche fare un confronto. E la presenza di Luciana Littizzetto, che ha cercato di rompere il ghiaccio in ogni modo, ha saputo conquistare gli spettatori. Non è mancata nemmeno una menzione verso l’ex conduttrice, che, però, almeno per il momento, non ha ancora replicato.

Luciana Littizzetto a Tu Sì Que Vales: rompe il ghiaccio citando Belen Rodriguez

Un discorso d’apertura non semplice quello di Luciana Littizzetto. Dopo l’addio alla Rai e il passaggio a Nove insieme a Fabio Fazio, è arrivata anche a Mediaset. Proprio a Tu Sì Que Vales, che per anni è stato guidato da Belen Rodriguez. Standing ovation per lei, un lungo applauso caloroso da parte del pubblico. E ovviamente ha scelto di rompere il ghiaccio nel modo migliore: con la sua ironia pungente e tagliente.

“Di fronte a tutti questi mostri della televisione, non so se sono in grado. Gerry che è lo spirito guida di mia madre. Se c’è Gerry Scotti in televisione e la chiamo, mia madre mi dice di aspettare. Maria è la mostra del cuore, Sabrina è la gnocca più gnocca d’Italia e Rudy che non si capisce perché è qui. Dobbiamo smezzarci quello che rimane. Sono venuta al posto di Belen“.

La reazione di Maria De Filippi

Come ha reagito Maria De Filippi all’ingresso in studio della Littizzetto? Lo sappiamo bene: Maria ha un “debole” per Belen, che ha sempre sostenuto. Non ha voluto di certo aggiungere commenti, ma ha comunque accolto con un sorriso l’amica Littizzetto. Molto soft come reazione, ma del resto è proprio nello stile della De Filippi.

Perché Belen Rodriguez non conduce più Tu Sì Que Vales

Dopo innumerevoli notizie, Belen Rodriguez ha commentato il suo addio a Mediaset, dove ha lasciato la conduzione di ben due programmi, ovvero Tu Sì Que Vales e Le Iene. “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me”.

L’ex conduttrice ha ringraziato sia Maria De Filippi che Davide Parenti, aggiungendo di aver scelto di andare via da Mediaset. Un po’ come è successo anche a Teo Mammucari, ora pronto a una nuova avventura a Ballando con le Stelle. Anche lui, in effetti, ha lasciato proprio gli stessi programmi della Rodriguez, per poi decidere di passare alla Rai.

“Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu Sì Que Vales. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni”, ha detto Mammucari, intervistato da Il Messaggero. In realtà, nonostante la battuta ironica della Littizzetto, Luciana ha preso proprio il posto di Mammucari a Tu Sì Que Vales“. Del resto, ad affiancare Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara nella conduzione c’è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 21.