L’Isola dei Famosi 2024 prosegue con la seconda puntata, in onda giovedì 11 aprile (ma non in diretta). La prima serata di Canale 5 prosegue con l’avventura dei naufraghi in Honduras, già alle prese con i primi malumori e momenti di sconforto. A condurre il reality è Vladimir Luxuria, affiancata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Pronti per scoprire il preferito del primo televoto di questa edizione, insieme al meno votato che (almeno in teoria) è a rischio eliminazione. Ad attendere i naufraghi anche un nuovo ingresso, quello dell’attore siciliano Francesco Benigno, mai confermato ufficialmente ma dato ormai per certo.

Isola 2024, cosa succede nella puntata dell’11 aprile

Prosegue l’avventura dei naufraghi arruolati per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che promette già scintille. Dopo una prima puntata che ha visto tutti gli ingressi e le prime nomination (qui le foto più belle della serata), Vladimir Luxuria si prepara ad affrontare i primi temi caldi di queste giornate in Honduras, trascorse tra la sistemazione in spiaggia e i primi dissapori.

Tra i personaggi più discussi certamente possiamo menzionare Artur Dainese, che non sembra essere riuscito a entrare nelle grazie dei suoi compagni di avventura (non a caso è in nomination). Anzi, in verità sembra non abbia intenzione di fare alcunché per risultare simpatico: reduce dalla finale del “gemello” spagnolo dell’Isola, Supervivientes, i naufraghi non hanno apprezzato il suo fare a loro dire “arrogante” e poco collaborativo.

A suscitare qualche malumore anche Pietro Fanelli, il “poeta” dell’Isola che era già riuscito nell’impresa di farsi detestare dai naufraghi NIP a sole 48 ore dall’arrivo in Honduras. Dice di sé di essere “un’opera d’arte ambulante” ma il ritratto che ne è emerso, almeno finora, è quello di un giovane ragazzo propenso alla lamentela che non sembra aver troppa intenzione di sporcarsi le mani per aiutare i compagni. Non sono mancate le critiche, soprattutto da parte della modella Khady Gueye, ma nelle ultime ore Fanelli è stato protagonista di un momento di grande sconforto pensando alla fidanzata lontana.

Fonte: IPA

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi prevede a quanto pare un nuovo ingresso, seppur mai confermato “ufficialmente”. Si tratta dell’attore siciliano Francesco Benigno, che aveva “spoilerato” la sua partecipazione al reality show nei giorni scorsi sui social con un messaggio non proprio ortodosso (poi sparito): “Gli autori e la rete mi hanno stupito. Mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’Isola insieme agli altri, ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato”.

Isola dei Famosi, chi rischia l’eliminazione secondo i sondaggi

Dopo il ritiro di Tonia Romano per via di un problema di salute e con l’arrivo di Benigno il numero dei naufraghi sale a 18. Intanto quattro di essi sono finiti al televoto dopo le prime nomination: Samuel Peron, Luce Caponegro, Artur Dainese e Joe Bastianich.

Il maestro di danza di Ballando con le Stelle è il favorito secondo i sondaggi, mentre fanalino di coda a sorpresa sarebbe l’imprenditore Joe Bastianich, entrato come uno dei “grandi” nomi di questa edizione. Per il più votato ci saranno certamente dei vantaggi mentre per l’ultimo è a rischio eliminazione (ma non dimentichiamo l’opzione “esilio” sull’isola segreta delle precedenti edizioni).

Perché la seconda puntata dell’Isola non è in diretta

Come anticipato, la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024 non è in diretta ma registrata nel pomeriggio dell’11 aprile, per lasciare spazio alla sera a Supervivientes, l’edizione spagnola del reality sempre ambientata in Honduras e che condivide con quella italiana alcuni spazi, Palapa inclusa. Per tale ragione il televoto resta aperto fino alle 15.

L’appuntamento con il reality condotto da Vladimir Luxuria è per giovedì 11 aprile a partire dalle 21.30 su Canale 5, disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.