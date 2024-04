La puntata di giovedì 11 aprile dell'"Isola dei Famosi" non andrà in onda regolarmente: anziché in diretta, sarà registrata

Fonte: IPA Isola dei Famosi 2024: la prima puntata in 13 foto (da ricordare)

Salta la diretta dell’Isola dei Famosi della puntata dell’11 aprile 2024. Come è accaduto per il Grande Fratello, anche l’Isola raddoppia subito l’appuntamento settimanale, confermandosi nei palinsesti di Canale5 al lunedì e al giovedì. Ma la puntata di giovedì 11 non sarà in diretta, bensì sarà registrata. E per un motivo ben preciso.

Perché la puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 11 aprile non sarà in diretta

Quando si parla di reality show e di programmi televisivi, si dice sempre: il bello della diretta. Che ormai è un po’ un cliché, essendo (quasi) tutto deciso a tavolino. Ecco perché dispiace che la puntata dell’11 aprile 2024 dell’Isola dei Famosi non sarà in diretta, bensì sarà registrata. L’Isola è ripartita lunedì 8 con la nuova conduttrice, Vladimir Luxuria, al posto di Ilary Blasi. Buona la prima per la conduttrice, che ha salutato la sua amica e collega in diretta.

Come anticipato da DavideMaggio, la puntata di giovedì 11 aprile 2024 non sarà in diretta per fare spazio al reality show Supervivientes, che va in onda sempre di giovedì in prima serata sulla TV spagnola. Alcuni spazi, infatti, sono usati da ambedue i reality show, quindi si deve trovare una “quadra” per far coesistere i programmi televisivi senza problemi. Anche a Supervivientes, i naufraghi si confrontano proprio a La Palapa. La terza puntata dell’Isola, in onda lunedì 15 aprile, sarà ovviamente in diretta. Invece, si potrebbe puntare ancora una volta per la registrazione per la puntata di giovedì 18 aprile. Non è la prima volta, in ogni caso, che alcune puntate dell’Isola vengano registrate, per i medesimi motivi.

Quando sarà chiuso il televoto?

La puntata dell’Isola dei Famosi sarà registrata nel pomeriggio, dunque, ed è il motivo per cui il televoto seguirà la medesima scia: i naufraghi in nomination sono Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich. Fino a quando si potrà votare, quindi? Fino alle ore 15.00 di giovedì 11 aprile. Naturalmente, il resto non cambia: la puntata sarà trasmessa regolarmente dalle ore 21.30 circa, e solamente allora si scoprirà l’esito del televoto.

Isola dei Famosi, come è andata la prima puntata

La prima puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria con gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, ha totalizzato 2.602.000 spettatori con uno share del 19.99%. Un risultato niente male per la Luxuria, che ha preso il posto dell’amatissima Ilary Blasi. Un po’ ingessata inizialmente, si è lasciata andare nel corso della puntata, ma ovviamente deve trovare il suo spazio e la sua dimensione.

Alcuni naufraghi hanno già lasciato il segno, come il giovane poeta bohémien Pietro Fanelli, o ancora Edoardo Franco. Invece, c’è già stato un ritiro: la concorrente “nip” Tonia Romano ha scelto di non partecipare al reality show. Durante la diretta di lunedì, è stata Luxuria ad annunciare il motivo per cui si è ritirata: “Ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”. Non resta che attendere la seconda puntata dell’Isola per scoprire cosa ha in serbo per noi la conduttrice.