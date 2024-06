Anticipazioni Isola dei Famosi, chi arriva in finale: il pubblico ha deciso

Fonte: IPA Edoardo Stoppa e Artur Dainese

Questa sera, domenica 2 giugno, appuntamento con la tredicesima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2024, in onda su Canale 5. Come di consueto, il reality show è condotto da Vladimir Luxuria, in compagnia degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e in collegamento con l’inviata Elenoire Casalegno.

Si tratta della semifinale del survival show di Mediaset, giunto alle battute finali dopo un’edizione non proprio entusiasmante sia a livello di ascolti che di dinamiche del gruppo di naufraghi. Ecco le anticipazioni sulla puntata, dopo l’eliminazione a sorpresa di Khady Gueye, costretta ad abbandonare Cayos Cochinos dopo un televoto flash.

Isola dei Famosi 2 giugno 2024: le anticipazioni della puntata

La puntata del 29 maggio, come da pronostico, ha visto l’uscita di Linda Morselli e a sorpresa quella di Khady Gueye: una doppia eliminazione per anticipare la chiusura del programma, prevista per il 5 maggio.

Nella puntata del 2 giugno vedremo chi si aggiudicherà un posto per la finalissima: al momento l’unico nome certo è quello di Edoardo Stoppa, che dopo essere diventato leader nella scorsa puntata, ha conquistato di diritto la finale.

I naufraghi in corsa adesso sono otto, tutti alla conquista della vittoria: le prove durante la puntata decreteranno chi proseguirà fino all’ultima puntata, mentre c’è chi è più a rischio di altri. I tre in nomination sono Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai e stando ai sondaggi a lasciare Cayos Cochino potrebbe essere proprio quest’ultima, tra i meno favoriti del pubblico.

Quello che sembra sempre più certo è invece l’arrivo in finale di Dainese: il modello non ha mai fatto mistero di voler fare di tutto per vincere il reality show, facendosi anche odiare dal resto dei suoi compagni d’avventura, che continuano a mandarlo in nomination.

Nonostante questo il pubblico è deciso a premiarlo. Lo dimostrano i sondaggi e i commenti sui social, che lanciano un unico messaggio: Artur potrebbe essere uno dei finalisti. All’ultima puntata potrebbero arrivare anche Edoardo Franco, che è riuscito a conquistare gli spettatori, così come Matilde e Aras: chi riuscirà a spuntarla questa sera?

A decretarlo le prove e il televoto: dovremo aspettare questa sera per scoprire i nomi dei concorrenti che accederanno alla fine della diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Dove vedere l’Isola dei Famosi

La semifinale dell’Isola dei Famosi andrà in onda stasera 2 giugno su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa, e si può vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Purtroppo la programmazione ballerina, la decisione di sostituire Ilary Blasi e i concorrenti che non hanno saputo dare vita a dinamiche interessanti per il pubblico hanno certamente influito sulla riuscita di questa edizione, la meno vista degli ultimi anni.

Un flop per la rete, che ha deciso di chiudere in anticipo il reality show, programmando la finale per il 5 maggio e non per il 9, com’era inizialmente previsto. Sul futuro della trasmissione c’è ancora un alone di mistero: l’edizione 2025 si farà, ma ci sarà bisogno di un nome carismatico alla conduzione per risollevarne le sorti.

Alcune indiscrezioni parlano di Elenoire Casalegno, quest’anno inviata in Honduras; altri parlano di Silvia Toffanin, che invece potrebbe condurre La Talpa.