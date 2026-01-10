La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre (troppo) veloce per Maria: “Torna un classico”

IPA Gerry Scotti

Grande sabato italiano a La Ruota della Fortuna, dove la band è partita al massimo per l’ingresso in studio del conduttore, Gerry Scotti, che si stava quasi per slogare la spalla per presentare Samira Lui. “Ormai a una certa età…”, ha commentato Scotti in modo ironico. E non si è trattenuto con una battuta successiva, una volta arrivata Samira al suo fianco, con un bellissimo abito vedo-non vedo: “Io sono qui che vedo”. Con un ringraziamento speciale agli spettatori e ai regali ricevuti, è iniziata la puntata del 10 gennaio 2026, anche se è stata un po’ troppo veloce.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 10 gennaio 2026

Ormai il successo de La Ruota della Fortuna è tale che tutti vogliono essere presenti in studio, anche i più piccoli, e infatti Gerry Scotti ha dovuto fare una precisazione: “Spesso ci chiedono al sabato o alla domenica: ‘Possiamo portare i nostri nipotini?’ La risposta è no, sono le regole del mondo dello spettacolo, non regole nostre”, ha spiegato Scotti, mostrando poco dopo alcuni dei doni a lui consegnati dal pubblico in studio, tra cui proprio diversi disegni dei nipotini. “Grazie dei regali, che sono centinaia ogni settimana”.

Poco dopo si inizia con la gara della serata: il Campione è Marco da Milano (o da Sassari), che ha collezionato 15.300 euro. I suoi sfidanti sono Alessia da Arcore, che lavora per un’azienda che crea sistemi di sicurezza, e Cristian da Musile di Piave, laureato in pedagogia ma lavora in un negozio di abbigliamento. Dopo le presentazioni, è il momento del GiraMondo, una delle manche più amate, che nella puntata del 10 gennaio ci ha portato in Francia alla scoperta della parola octobasse.

Puntata più “veloce” della norma, considerando che è sabato e dopo riparte uno dei programmi più amati della televisione: C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. Quindi, la logica televisiva va decisamente a favore dello share “doppio”, tra Scotti e la Queen. “Dopo di noi questa sera torna un classico di Canale5: C’è Posta Per Te“, così lo ha annunciato Scotti (ripetendolo nel corso della puntata).

Quanto ha vinto il nuovo Campione

Alessia è stata tra i concorrenti più sul pezzo, e si è lanciata più volte per cercare di dare la risposta giusta. Tra i temi della serata anche una Ruota dedicata a Harry Potter, il grande classico della letteratura che ha fatto la storia: a indovinare è stato Cristian, che non è stato per nulla un esordiente e che si è guadagnato la vittoria con la modalità Express.

Ebbene, la puntata di stasera ha visto l’ultimo round (andato in onda alle 21:11) praticamente quasi subito (saltando persino alcune manche): poche chiacchiere in studio, anche le battute sono state praticamente ridotte all’osso per fare spazio a C’è Posta. Il nuovo Campione è Cristian da Musile di Piave, che spodesta quindi Marco. Momento dei saluti di rito e poi via verso La Ruota delle Meraviglie per il Campione in carica, che si è dimostrato molto battagliero: “Ho capito che era un ragazzo tosto, preparato, serio”, ha detto Scotti. Alla fine, il Campione ha vinto in totale 32.500 euro.

