Isola dei Famosi, Cristina Plevani in crisi: lo sfogo amarissimo

All’Isola dei Famosi, Cristina Plevani si lascia andare ad uno sfogo amaro e durissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti confessato di essere molto delusa da sè stessa e dal modo in cui sta affrontando l’avventura in Honduras. Una crisi che potrebbe portare all’ennesimo abbandono nel reality.

Delusa e amareggiata, Cristina Plevani si è sfogata con Paolo Vallesi, raccontando il suo malessere. "Qui non riesco ad essere come quando sono fuori - ha rivelato -. Mi sento demotivata...mi dispiace perché qui sto uscendo come non vorrei. Non ho la motivazione, non ho lo stimolo. Sto facendo il doppio della fatica, è faticoso più di quanto pensassi. Questa cosa di non divertirmi mi pesa, magari scatterà".

A niente sono servite le rassicurazioni del naufrago che ha cercato di aiutare Cristina ad affrontare questa crisi. Un malessere che potrebbe portare anche la Plevani a lasciare il reality. L'Isola dei Famosi è iniziata da poco infatti, ma sono stati già numerosi i naufraghi che hanno deciso di abbandonare lo show.

L'ultima in ordine di tempo è Antonella Mosetti, che ha annunciato il suo addio al programma a Veronica Gentili e Simona Ventura nell'ultima puntata.

Isola dei Famosi, fra liti e abbandoni

Anche Cristina Plevani lascerà l'Isola dei Famosi? Per ora non è dato saperlo. Di certo l'ex gieffina non si è risparmiata in Honduras, fra confessioni e confronti.

L'ultimo è arrivato proprio poco dopo la puntata dell'Isola quando Cristina ha deciso di affrontare Alessia Fabiani, reduce dalla sua nomination. La Plevani ha spiegato all'ex Letterina di Passaparola i motivi dietro la scelta di nominarla.

"In te vedo una donna forte - ha detto -. Il fatto di esserti messa sotto l'ala di Mario ti toglie la tua personalità. Non spicchi tu, ma spicchi perché sei a fianco a lui. Questa è la mia visione [...] La motivazione principale della mia nomination deriva dalle prime settimane, perché in questi giorni hai cambiato. Era ironica: c'è chi sfila e chi lavora...tu sfili. Poi effettivamente c'è chi può sfilare e chi no, potresti ribattere tu".

Nel frattempo Veronica Gentili si prepara ad annunciare l'arrivo di tre nuovi naufraghi all'Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni infatti - anche in seguito ai numerosi abbandoni nel reality - presto arriveranno tre nuovissimi concorrenti. Si tratta di Jasmine Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo.

Jasmine, ex di Spadino, ha già partecipato in passato ad un altro reality, Ex On The Beach, dove è stata espulsa a causa del comportamento aggressivo verso un altro concorrente.

Ahlam El Brinis è invece una modella italo-marocchina ed ex compagna dello chef Simone Rugiati. In passato ha preso parte a Miss Italia, inoltre è apparsa in programmi come Colorado e SportItalia.

Infine troviamo Jey Lillo, vero nome Gennaro Lillo, illusionista di Napoli e protagonista di Pechino Express con il fratello Checco. Appassionato di magia sin da quando era piccolo, è diventato una star di TikTok con le sue sfide e i suoi giochi di prestigio, arrivando poi sino in tv.