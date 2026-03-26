Cristina Plevani, parole durissime contro il GF Vip: “Ilary Blasi? Caciarona che fa ridere”

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IPA Cristina Plevani

Il tempo passa, ma il carattere resta quello di sempre. Cristina Plevani, la storica vincitrice della prima, indimenticabile edizione del Grande Fratello, è tornata a dire la sua sul reality. E non lo ha fatto di certo diplomaticamente. Perché, diciamocelo, ne ha davvero per tutti. Pure per Ilary Blasi, tornata al timone del programma dopo l’addio di Alfonso Signorini a Mediaset, alla tv e al suo settimanale, e che sta provando in tutti i modi a risollevare le sorti di un programma collocato male e pensato peggio.

Lo sfogo di Cristina Plevani sul GF Vip

Il declino di un format è al centro dell’analisi di Cristina Plevani, che vede nel Grande Fratello un prodotto ormai appannato. Secondo la vincitrice della prima ora, il problema potrebbe essere strutturale e legato a una saturazione del genere. Attraverso i suoi canali social, l’ex gieffina ha osservato come il programma abbia forse stancato il pubblico, sommerso da una concorrenza televisiva sempre più vasta e da volti che appaiono ormai troppo simili tra loro.

Un punto, in particolare, la trova decisamente agguerrita: l’orario di inizio. Perché costringere il pubblico ad attendere quasi le 22:00 per l’avvio effettivo dello show appare, ai suoi occhi, come una scelta faticosa e poco al passo con i tempi.

La nuova edizione, partita lo scorso 17 marzo con Ilary Blasi alla conduzione – insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli – non è riuscita a tenerla incollata allo schermo. Il suo racconto da telespettatrice è quasi impietoso: la prima puntata l’ha vista cedere al sonno dopo soli dieci minuti, mentre per la seconda ha preferito la compagnia di un buon libro piuttosto che seguire le dinamiche della Casa.

Il colpo di grazia arriva però sul fronte degli ascolti. Plevani non ha nascosto un pizzico di soddisfazione nel confrontare i dati attuali con quelli delle edizioni passate, ammettendo di aver “gongolato” di fronte a numeri non proprio esaltanti, forse come risposta alle critiche ricevute in passato dai veterani del programma.

Un cast debole

Entrando nel merito del cast, Cristina promuove pochi e boccia quasi tutti. Se Alessandra Mussolini viene definita l’unica personalità degna di attenzione, per altre protagoniste storiche come Antonella Elia e Adriana Volpe il giudizio è netto: un “film già visto” che scivola nella noia mortale. Anche i concorrenti meno noti vengono liquidati come semplice contorno, mentre su Dario Cassini l’ex vincitrice aveva visto lungo, prevedendo la sua uscita immediata a causa di un carattere non proprio empatico.

Su Ilary Blasi, il tono cambia. Pur riconoscendole la capacità di gestire il programma con la battuta sempre pronta, la Plevani la descrive come una “caciarona” perfetta per il contesto, ma dalla quale ci si aspetterebbe quasi un totale distacco professionale, come se la conduttrice fosse lì solo per il compenso pattuito.

Non manca però un pizzico di nostalgia. Per Plevani, il cerchio del Grande Fratello dovrebbe chiudersi definitivamente con una versione “Gold”, un’edizione All Stars che riunisca chi ha davvero fatto la storia del reality. Il primo amore non si dimentica mai e, in un mare di edizioni che si rincorrono senza sosta, il sapore di quell’esperimento sociale del 2000 resta, per molti, ineguagliato.