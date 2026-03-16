Morta Annalisa Petrini, lutto al Grande Fratello: l’addio di Cristina Plevani e Salvo Veneziano

Annalisa Petrini è stata l'anima del Grande Fratello fin dalla sua prima edizione. L'addio dei concorrenti e della prima vincitrice in assoluto: Cristina Plevani

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IPA Cristina Plevani

La televisione italiana si stringe in un abbraccio commosso per la scomparsa di Annalisa Petrini, una figura che, pur lavorando lontano dalle luci della ribalta e dalle telecamere, è stata l’anima vera del reality più longevo d’Italia. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra i corridoi di Cinecittà e nei cuori di chi, venticinque anni fa, ha dato inizio alla storia del Grande Fratello.

Annalisa non era solo una professionista stimata; era la “custode” dei sogni di centinaia di ragazzi che, varcando la porta rossa, cercavano un futuro o semplicemente un’avventura. La produzione del programma l’ha voluta omaggiare con parole bellissime: “Annalisa Petrini era una delle colonne portanti di Grande Fratello, con noi sin dalla prima edizione. Da ieri non c’è più, noi la ricorderemo sempre. Ciao Annalisa”.

Il commovente ricordo di Cristina Plevani

Tra i tributi più toccanti c’è quello di Cristina Plevani, la vincitrice della storica prima edizione del 2000. La recente vincitrice de L’Isola dei Famosi ha affidato ai social un racconto intimo, tornando con la memoria a quel giugno di tanti anni fa, quando tutto stava per iniziare.

“Pubblico questa foto perché tu mi hai conosciuta così”, scrive Cristina, ricordando i suoi esordi con una dolcezza mista a nostalgia. “Avevo già fatto il primo colloquio il 15 giugno a Milano e a luglio ero stata chiamata per scendere a Roma. Prendo il treno, prendo la metro mai presa in vita mia, sbaglio a prenderla, rimedio con un taxi e arrivo, in anticipo. Mi siedo a mangiare in una tavola calda e sento una voce: “Ciao, tu sei Cristina e vieni da Iseo?”. Mi chiesi chi potesse conoscermi a Roma. Era Annalisa“.

Il legame tra le due è rimasto intatto nonostante il passare del tempo e la lontananza. “Sei entrata nel cuore mio (e di tutti gli altri) diventando famiglia legata al Grande Fratello”, continua la Plevani, ricordando l’ultimo incontro avvenuto lo scorso agosto per le riprese di un documentario. “Sono corsa nel tuo ufficio. 25 anni erano passati. Sempre uguale, sempre Annalisa. Eri accogliente con tutti gli ospiti. Speravo fossi ancora dietro alla scrivania… Invece… Ciao Annalisa”.

Salvo Veneziano: “La nostra sorella più grande”

Anche Salvo Veneziano, altro protagonista indimenticabile di quella prima stagione, ha voluto dedicare un pensiero colmo di dolore e riconoscenza alla Petrini. Per Salvo Veneziano, Annalisa era molto più di una collaboratrice della produzione; era un punto di riferimento morale, una guida sicura in un mondo, quello dello spettacolo, spesso caotico e spietato soprattutto per chi era appena arrivato.

“La storia del Grande Fratello è lei”, ha dichiarato Veneziano. “Annalisa Petrini era la nostra sorella più grande, colei che ci tutelava e ci dava consigli. Lei c’era sempre per noi tutti. Oggi cara mia sei volata in cielo, io non ti dimenticherò mai cara Annalisa… mai”.

La scomparsa di Annalisa Petrini segna la fine di un’epoca per il reality show. Se il programma è diventato un fenomeno sociale, lo si deve anche a persone come lei, che ha protetto con umanità e professionalità i protagonisti di quella grande macchina narrativa. Oggi, quel “Ciao Annalisa” è oggi il ringraziamento di un’intera famiglia televisiva.