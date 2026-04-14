Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: “Un amore che non avevo mai visto prima”

Ospite del BSMT, Andrea Pezzi nega un ritorno di fiamma con l'ex compagna Cristiana Capotondi, ma le sue parole raccontano di un amore che ha solo preso un'altra forma

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Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

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Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: “Un amore che non avevo mai visto prima”
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Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi
Cosa ha detto Andrea Pezzi? Cristiana Capotondi è ancora single? Qual è la storia di Andrea e Cristiana?

Di recente si è parlato di un “ritorno di fiamma” tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi. Non sorprende, dunque, che Gianluca Gazzoli abbia approfittato della presenza dell’attore al suo podcast BSMT per porgli la fatidica domanda: “Non state più insieme?”. Risposta negativa, con buona pace di chi – in fondo – ci ha sempre sperato. Quel che colpisce a ogni intervista, però, è come traspaia il profondo rispetto e affetto che Pezzi continua a provare nei confronti dell’ex compagna, e viceversa.

La verità sul ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi

Quando il settimanale Diva e Donna ha immortalato Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi mano nella mano, si è urlato subito al “ritorno di fiamma”. Inevitabile, considerati i trascorsi della coppia che, nonostante quattro anni di separazione alle spalle, è ancora nei ricordi di chi quel periodo e quel grande amore lo ha vissuto da telespettatore.

L’attore e imprenditore è stato categorico al BSMT di Gazzoli: non stanno di nuovo insieme. E che si continuino a vedere, in fondo, non è mica un segreto. Sebbene non siano più legati sentimentalmente, se non da una profonda amicizia, i due continuano a vedersi e frequentarsi anche per la figlia di lei, Anna, che Pezzi ama come se fosse sua. I ben informati ricorderanno che, proprio alla fine della loro storia, Cristiana Capotondi rimase incinta, senza mai rivelare l’identità del padre della bambina. E, da subito, non ci furono dubbi: l’ex compagno l’avrebbe comunque amata a dismisura.

Per molti basterebbe già questo per dimostrare quanto sia profondo e vero l’amore che li lega, ma dopo anni le loro vite hanno preso strade diverse, che continuano a incrociarsi per poi proseguire da sé.

Un amore scritto nel destino

Non mi manca la figura di una compagna di vita (…)  – ha ammesso Andrea Pezzi, senza troppi giri di parole, ma ricordando come tutto è nato con l’attrice -. Io mi sono innamorato di Cristiana per il suo viaggio, per quello che lei era. L’ho conosciuta alla prima del film Notte prima degli esami. Lei stava andando a Milano per la prima ed era sul mio stesso aereo”.

In verità, quello non è stato il loro primo incontro: “Era una bambina, venne ospite a Kitchen (…). Mi ricordo una battuta che fece”. Chiese a quella piccola attrice in erba se avesse recitato prima di allora e lei rispose che aveva avuto la parte di Gesù Bambino, riferendosi ovviamente alla classica recita scolastica. “L’ho guardata e lì ho capito che era un personaggio”, ha ammesso.

E se questo basterebbe già a parlare di “amore scritto nel destino”, Pezzi ha rispolverato un altro episodio davvero assurdo: “C’è un’altra coincidenza pazzesca, che io da bambino ero innamorato perso di una bambina della pubblicità del Mulino Bianco, del Tegolino. Penso di aver detto a tutti i miei amici ‘Un giorno la sposerò’. Ed era lei. L’ho scoperto soltanto molti anni dopo quando, un giorno, guardando la televisione, lei era ospite di un programma di Canale 5 (…) e fanno vedere sta pubblicità”.

Coincidenze, destino, qualunque termine si voglia usare quel che resta è un legame sopravvissuto al tempo, alle difficoltà e anche alla fine dell’amore, sentimentalmente inteso. Il loro è un amore che ha semplicemente cambiato forma, cementato da un evento inatteso che ha segnato la vita dell’attore, come nient’altro: “La variabile vera di tutto questo gioco qua è la scoperta, il privilegio di esserle stato vicino dopo che è nata la bambina. Di avere avuto l’occasione di incontrare, di vedere, dalle soglie di una porta di una stanza che è quella della genitorialità, un amore che non avevo mai visto prima, che mi ha devastato dalla bellezza. Non potevo immaginarlo”.

Andrea Pezzi Cristiana CapotondiStar e Vip