Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: “Un amore che non avevo mai visto prima”

IPA Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Di recente si è parlato di un “ritorno di fiamma” tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi. Non sorprende, dunque, che Gianluca Gazzoli abbia approfittato della presenza dell’attore al suo podcast BSMT per porgli la fatidica domanda: “Non state più insieme?”. Risposta negativa, con buona pace di chi – in fondo – ci ha sempre sperato. Quel che colpisce a ogni intervista, però, è come traspaia il profondo rispetto e affetto che Pezzi continua a provare nei confronti dell’ex compagna, e viceversa.

La verità sul ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi

Quando il settimanale Diva e Donna ha immortalato Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi mano nella mano, si è urlato subito al “ritorno di fiamma”. Inevitabile, considerati i trascorsi della coppia che, nonostante quattro anni di separazione alle spalle, è ancora nei ricordi di chi quel periodo e quel grande amore lo ha vissuto da telespettatore.

L’attore e imprenditore è stato categorico al BSMT di Gazzoli: non stanno di nuovo insieme. E che si continuino a vedere, in fondo, non è mica un segreto. Sebbene non siano più legati sentimentalmente, se non da una profonda amicizia, i due continuano a vedersi e frequentarsi anche per la figlia di lei, Anna, che Pezzi ama come se fosse sua. I ben informati ricorderanno che, proprio alla fine della loro storia, Cristiana Capotondi rimase incinta, senza mai rivelare l’identità del padre della bambina. E, da subito, non ci furono dubbi: l’ex compagno l’avrebbe comunque amata a dismisura.

Per molti basterebbe già questo per dimostrare quanto sia profondo e vero l’amore che li lega, ma dopo anni le loro vite hanno preso strade diverse, che continuano a incrociarsi per poi proseguire da sé.

Un amore scritto nel destino

“Non mi manca la figura di una compagna di vita (…) – ha ammesso Andrea Pezzi, senza troppi giri di parole, ma ricordando come tutto è nato con l’attrice -. Io mi sono innamorato di Cristiana per il suo viaggio, per quello che lei era. L’ho conosciuta alla prima del film Notte prima degli esami. Lei stava andando a Milano per la prima ed era sul mio stesso aereo”.

In verità, quello non è stato il loro primo incontro: “Era una bambina, venne ospite a Kitchen (…). Mi ricordo una battuta che fece”. Chiese a quella piccola attrice in erba se avesse recitato prima di allora e lei rispose che aveva avuto la parte di Gesù Bambino, riferendosi ovviamente alla classica recita scolastica. “L’ho guardata e lì ho capito che era un personaggio”, ha ammesso.

E se questo basterebbe già a parlare di “amore scritto nel destino”, Pezzi ha rispolverato un altro episodio davvero assurdo: “C’è un’altra coincidenza pazzesca, che io da bambino ero innamorato perso di una bambina della pubblicità del Mulino Bianco, del Tegolino. Penso di aver detto a tutti i miei amici ‘Un giorno la sposerò’. Ed era lei. L’ho scoperto soltanto molti anni dopo quando, un giorno, guardando la televisione, lei era ospite di un programma di Canale 5 (…) e fanno vedere sta pubblicità”.

Coincidenze, destino, qualunque termine si voglia usare quel che resta è un legame sopravvissuto al tempo, alle difficoltà e anche alla fine dell’amore, sentimentalmente inteso. Il loro è un amore che ha semplicemente cambiato forma, cementato da un evento inatteso che ha segnato la vita dell’attore, come nient’altro: “La variabile vera di tutto questo gioco qua è la scoperta, il privilegio di esserle stato vicino dopo che è nata la bambina. Di avere avuto l’occasione di incontrare, di vedere, dalle soglie di una porta di una stanza che è quella della genitorialità, un amore che non avevo mai visto prima, che mi ha devastato dalla bellezza. Non potevo immaginarlo”.