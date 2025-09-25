Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dj, conduttore e attore, Andrea Pezzi è stato per quindici anni il compagno di Cristiana Capotondi. I due si sono amati intensamente e anche dopo l’addio non si sono mai allontanati del tutto, Andrea infatti è rimasto accanto a Cristiana durante la gravidanza e la nascita della figlia Anna, avuta dopo la loro separazione.

Chi è Andrea Pezzi

Classe 1973, Andrea Pezzi è nato a Ravenna e nel 1996 ha esordito come dj su Radio Deejay e come vj di MTV. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata con la conduzione di numerosi programmi sia sulla Rai che su Mediaset. In seguito ha scritto diversi libri e fondato ben quattro aziende, iniziando un percorso imprenditoriale di grande successo. Fra i suoi grandi amori non solo quello per Cristiana Capotondi, ma anche la passione per Claudia Pandolfi. La loro relazione fece scandalo quando l’attrice pochi giorni dopo il matrimonio, lasciò il marito per stare con Pezzi.

La storia d’amore di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Era il 2005 quando Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si innamorarono, complice un volo aereo e l’incontro ad un programma condotto proprio da Pezzi. All’epoca lei era all’apice del successo, reduce da Notte prima degli esami e da una relazione con Nicolas Vaporidis, collega di set. “Mi ha rimorchiato lei”, racconterà scherzando lui anni dopo. Una coppia come tante – nonostante la fama – che ha sempre protetto la propria privacy e che ha cercato di alimentare il sentimento per ben quindici anni.

Poco dopo l’attrice raccontò in un’intervista di aver intrapreso un percorso di castità, facendo molto discutere. Una questione che venne chiarita da Andrea Pezzi che confessò di averle suggerito di rinunciare alla sessualità per un periodo. “Durante una cena, Cristiana rimase male perché una ragazza più grande l’aveva messa dialetticamente in crisi – svelò -. E allora le spiegai che non era fortunatamente bella come lei e aveva dovuto farsene una ragione, sviluppando una certa dialettica. Lei è andata talmente in crisi che ha deciso di provare con me se riusciva ad avere un primato di relazione, ovvero rimanere casta per pochi mesi. A me è piaciuta molto per questa sua volontà. Le sono stato vicino per tanto tempo, vedendola trasformarsi in una donna che oggi trovo straordinaria. La sua voglia di essere migliore ogni giorno è passata anche per questa cosa”.

Per anni si è parlato di nozze fra i due e persino dell’arrivo di un figlio, tutte scelte smentite o mai confermate dalla coppia. Poi l’annuncio della rottura e un nuovo colpo di scena. Nel 2022 infatti, un anno dopo la rottura con Pezzi, Cristiana Capotondi annuncia di essere incinta. Una gravidanza arrivata dalla relazione con un altro uomo nel periodo di separazione da Andrea.

Pezzi ha scelto di restare accanto a Cristiana in questo momento delicato e particolare della sua vita, affrontando con lei il percorso della gravidanza e del parto. “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”, svelerà lei.