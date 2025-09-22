La ricetta della felicità, quando inizia e dove vedere la fiction con Cristiana Capotondi

Su Rai1 è in arrivo "La ricetta della felicità", la nuova fiction con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino tra amore, amicizia e un passato misterioso

Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, protagoniste della fiction

Nuovo appuntamento con la fiction targata Rai: da giovedì 25 settembre arriva La ricetta della felicità, un serial in quattro puntate con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Al centro della storia, la vicenda di Marta (Capotondi), una donna alle prese con verità difficili, e il suo incontro con Susanna (Mascino), apparentemente molto distante da lei. L’amicizia tra le due, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, cambierà per sempre la vita di entrambe.

Di cosa parla La ricetta della felicità

Al centro della trama de La ricetta della felicità c’è la storia della milanese Marta Rampini (Cristiana Capotondi), una donna che sembra avere avuto tutto dalla vita: salute, richezza e, soprattutto, una famiglia meravigliosa formata dal marito Enrico (Flavio Parenti), broker finanziario di successo e compagno amorevole, e dalla figlia Greta (Nicky Passerella), giovane, bella, piena di energia. Ma un giorno, improvvisamente, tutto il suo mondo crolla.

IPA

Suo marito scompare nel nulla, ricercato dalla polizia con l’accusa di riciclaggio: amici e conoscenti le voltano le spalle e lei si ritrova completamente al verde insieme alla figlia e alla suocera Rosa (Valeria Fabrizi), una simpatica vecchietta con problemi di memoria.

Alcuni labili indizi le suggeriscono che, dietro al mistero del marito scomparso, c’è un fine settimana trascorso dall’uomo tanti anni prima in una località di mare, Marina di Romagna. Marta decide quindi di seguire l’istinto e recarsi sul posto portando con sé Greta e Rosa e inizia a indagare sul caso.

Qui si imbatte in una simpatica comunità di famigliari e amici che vivono in un luogo un po’ sgangherato, La Rotonda, una “pensione/piadineria/stazione di servizio” situata appena fuori dal tipico caos turistico della riviera romagnola e gestita da Susanna (Lucia Mascino) con la sua famiglia allargata: suo fratello Giacomo (Eugenio Franceschini) e suo padre Giovà (Andrea Roncato).

Proprio a Marina di Romagna, Marta scoprirà chi è veramente Enrico con l’aiuto di Giacomo, affascinante carabiniere fresco di separazione, ma soprattutto ritroverà sé stessa e la voglia di amare.

Quando va in onda La ricetta della felicità

La ricetta della felicità è una fiction in quattro puntate: il serial andrà in onda con i primi due espisodi giovedì 25 settembre alle 21:30 su Rai1 e in contemporanea in diretta streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma, gli episodi potranno essere recuperati anche successivamente alla messa in onda, dando la possibilità a tutti gli spettatori di seguire la fiction nei giorni successivi.

Il cast della fiction La ricetta della felicità

Protagoniste de La ricetta della felicità sono le attrici Cristiana Capotondi (Marta) e Lucia Mascino (Susanna). Nel cast anche Eugenio Franceschini (Giacomo), Flavio Parenti (Enrico), Andrea Roncato (Giovà), Valeria Fabrizi (Rosa), Nicky Passarella (Greta), Emma Benini (Asia), Valentina Ruggeri (Ornella) e Omar Diagné (Ahmed). Ci sarà anche spazio per un piccolo cameo di Orietta Berti, chiamata ad interpretare sé stessa in alcuni episodi.

La regia della fiction è invece affidata a Giacomo Campiotti, che ha già firmato titoli di successo come il serial Braccialetti rossi, Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce, e La lunga notte – La caduta del Duce.