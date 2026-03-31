Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, perché si parla di ritorno di fiamma dopo 5 anni

IPA Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi hanno avuto una lunga storia d’amore. L’imprenditore ed ex conduttore è rimasto al suo fianco dopo la nascita della figlia Anna; stando alle ultime indiscrezioni, l’ex coppia sarebbe tornata insieme a distanza di 5 anni dalla rottura. Sorpresi mano nella mano durante una passeggiata, si parla di “ritorno di fiamma”.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, il presunto ritorno di fiamma

Le foto di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, che camminano mano nella mano, hanno dato adito ad alcune indiscrezioni: il settimanale Diva e Donna parla di un ritorno di fiamma dopo cinque anni dalla fine della loro relazione, avvenuta nel 2021. Cristiana Capotondi è anche diventata mamma di Anna, in seguito, nel 2022: Pezzi non è il padre biologico della piccola, ma le è rimasto vicino. E dopo anni, l’ex coppia è tornata a farsi vedere in pubblico insieme, con gesti che vengono definiti inequivocabili: l’abbraccio, le mani strette.

Quello che è certo è che Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi hanno sempre avuto un legame unico, d’affetto: alle spalle, del resto, hanno 15 anni di relazione. Dal 2007 al 2021, hanno condiviso la strada insieme: in tutti questi anni, la costanza è sempre stata la riservatezza. All’epoca della rottura non hanno rivelato i motivi dell’addio, né hanno mai commentato eventuali “gossip”. Solo con una dichiarazione all’Ansa, la Capotondi aveva voluto fare chiarezza riguardo alla nascita della figlia Anna, venuta al mondo il 16 settembre 2022.

“La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo”.

Un legame forte anche dopo la rottura

Dopo la dichiarazione all’Ansa della Capotondi, all’epoca era arrivata anche quella di Andrea Pezzi, che confermava la fine della storia d’amore nell’estate del 2021. “Abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite”. In un’intervista a Repubblica del 2025, Pezzi aveva spiegato di essere rimasto in contatto con la Capotondi, tra le donne più importanti della sua vita.

“Con Cristiana ci sentiamo ogni tanto, lei ha il potere della dolcezza, è una persona speciale di cui fatico a parlare. L’esperienza con lei mi ha fatto riflettere molto”. Sempre l’anno scorso ha ammesso di non avere una relazione stabile e di aver vissuto “tre anni di sospensione”. A cinque anni di distanza dalla fine, l’amore potrebbe quindi essere tornato? O forse quel legame di affetto che hanno costruito in 15 anni insieme non se n’è semplicemente mai andato? Data la riservatezza di entrambi, forse non rilasceranno commenti sulle indiscrezioni; la privacy viene prima di tutto, e così il loro lungo legame.