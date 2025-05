Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: “Fatico a parlarne, oggi non ho una relazione stabile”

Fonte: IPA Cristiana Capotondi ai tempi della relazione con Andrea Pezzi

Andrea Pezzi è un nome che suona familiare a chi seguiva (ormai vent’anni or sono) i programmi su MTV. Gloriosi anni di videoclip musicali, format che attiravano i giovanissimi ben prima che entrasse in auge l’intrattenimento social. Anni in cui Pezzi era conduttore e deejay, in cui ha lavorato tanto anche per Mediaset e la Rai. E sono stati anni in cui di lui si è parlato, oltre che per il suo sorriso accattivante, anche per via di due celebri relazioni: la prima con Claudia Pandolfi, la seconda con Cristiana Capotondi dopo la quale, a quanto pare, non avrebbe trovato più una stabilità sentimentale. A parlarne è stato lui stesso in un’intervista a Repubblica.

Andrea Pezzi ricorda l’amore con Cristiana Capotondi

Era l’ottobre 2022 quando Cristiana Capotondi annunciava la separazione dal compagno Andrea Pezzi. Insieme da tanti anni, il compagno di una vita che in quella fase ha rappresentato tanto. A distanza di tanto tempo, Pezzi non ha dimenticato quanto sia stata importante quella relazione, non solo per una questione di durata ma anche, se non soprattutto, per quello che ha rappresentato.

L’amore è sentimento e passione, ma anche crescita personale. Insieme si impara a conoscere meglio se stessi, oltre che l’altro. Tutte cose che si evincono dalle sue parole, proprio nel momento in cui parla delle due donne più importanti della sua vita, Claudia Pandolfi e la stessa Capotondi: “Claudia è una donna straordinaria, l’ho amata tantissimo e ancora oggi le voglio bene. L’idea che qualcuno mi abbia regalato un pezzo di vita importante mi rende felice. Con Cristiana ci sentiamo ogni tanto, lei ha il potere della dolcezza, è una persona speciale di cui fatico a parlare. L’esperienza con lei mi ha fatto riflettere molto”, ha raccontato a Repubblica.

Si cresce e si impara, ovviamente. E dell’amore ha ammesso di aver imparato “che va costruito”. “È l’unica vera promessa che fai a te stesso, con la speranza di non essere deluso. Invece accettare che quella persona ti deluda, è potente, conta la libertà che lasci all’altro. Tante donne hanno superato fasi critiche dei mariti, raramente vedo uomini capaci di farlo”.

Il sogno di una famiglia e i piani futuri

Il mondo della televisione e dello spettacolo sono qualcosa distante anni luce dalla attuale vita di Andrea Pezzi. L’ultimo programma che ha condotto in Rai risale a vent’anni fa e oggi, dopo una scelta drastica di cui non sembra essersi pentito, si dedica a tutt’altro.

“La TV non era la mia ambizione, non mi immaginavo a firmare autografi – ha spiegato -. Chi arriva al successo da giovane, spesso non capisce che la vita è lunga. Devi lavorare per la persona che diventerai. A 51 anni mi sto disegnando il futuro, so che a 60 avrò bisogno di cose diverse”.

Cose come lo spettacolo col quale si prepara a debuttare in teatro, ma anche come il desiderio di costruire una famiglia: “Non ho una relazione stabile, ho vissuto tre anni di sospensione. Fare un figlio è la cosa più difficile, sono in piena crisi del cinquantenne, sto pensando seriamente di mettere su famiglia. Spero di non fare danni”.