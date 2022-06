Addio a Leonardo Del Vecchio, l’amore per la sua Nicoletta (sposata due volte) e per i figli

Fonte: IPA Leonardo Del Vecchio e Nicoletta Zampilli

Leonardo Del Vecchio, imprenditore milanese e fondatore di Luxottica, si è spento all’età di 87 anni. La sua è stata una vita piena di successi, che lo ha portato dai sobborghi più poveri della città ad un impero economico tale da farlo entrare di diritto tra gli uomini più ricchi d’Italia (e del mondo). E anche nei suoi ultimi giorni è stato accompagnato dalla sua bellissima famiglia.

Leonardo Del Vecchio, una vita di successi

Nato nel 1935 nella periferia di Milano da genitori di origini pugliesi, Leonardo ha vissuto la sua infanzia in condizioni piuttosto difficili: suo padre, di cui porta il nome, è morto poco prima che lui nascesse e già in tenera età la mamma lo ha affidato alle cure di un celebre orfanotrofio milanese – lo stesso in cui è cresciuto anche Angelo Rizzoli. “Sono cresciuto senza padre e in istituto. Crescere senza famiglia è qualcosa che non si può spiegare, se non lo si è vissuto. Ti segna” – aveva rivelato Del Vecchio in un’intervista.

Ad appena 14 anni ha iniziato a lavorare come garzone, nel contempo studiando presso l’Accademia di Brera. Poco dopo, un ancora giovanissimo Leonardo ha deciso di lasciare la sua città per trovare fortuna altrove. Approdato ad Agordo, in Trentino Alto Adige, ha aperto una piccola bottega di montature per occhiali. Non sapeva ancora che sarebbe stata la sua fortuna: pochi anni dopo, l’azienda – chiamata Luxottica – è stata quotata in borsa e ha avuto inizio la sua scalata verso il successo. Tanto che, nel 2022, Leonardo Del Vecchio è stato dichiarato da Forbes il secondo uomo più ricco d’Italia (e il 62esimo al mondo), secondo solamente a Giovanni Ferrero, CEO dell’omonima azienda dolciaria.

Leonardo Del Vecchio, i suoi grandi amori

Anche sul fronte privato, la vita di Leonardo Del Vecchio è stata sempre piuttosto movimentata. Si è sposato una prima volta con Luciana Nervo, che ha lavorato al suo fianco ai tempi in cui il successo era ancora un sogno remoto. Da lei, l’imprenditore ha avuto tre figli: Claudio, Marisa e Paola. Il primogenito è stato l’unico a seguire le orme del padre ed entrare nell’azienda di famiglia, che tuttavia ha lasciato alcuni anni fa a causa di alcuni dissapori con Leonardo. Dopo il divorzio, il fondatore di Luxottica ha conosciuto quella che sarebbe divenuta la sua seconda e terza moglie.

Nel 1997, Leonardo ha sposato Nicoletta Zampillo, dalla quale due anni prima aveva avuto il suo quarto figlio Leonardo Maria. L’amore tra i due coniugi ha vissuto periodi di grande difficoltà, tanto che nel 2000 la coppia ha deciso per il divorzio. Tuttavia, solo pochi anni dopo si sono ritrovati e hanno voluto riprovarci, convolando a nozze una seconda volta nel 2010. Nel frattempo, Del Vecchio ha avuto un’altra relazione importante: per alcuni anni è stato accanto a Sabina Grossi, che non ha mai sposato. Dal loro amore sono nati due figli, Luca e Clemente.

Leonardo Del Vecchio si è spento il 27 giugno 2022 presso la clinica San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Il suo patrimonio, stimato in circa 30 miliardi, verrà diviso secondo le disposizioni testamentarie che l’imprenditore aveva stilato già da tempo. Negli anni passati, aveva infatti disposto che il 75% delle sue partecipazioni azionarie e della sua liquidità fosse diviso equamente tra i suoi sei figli, mantenendo tuttavia l’usufrutto del patrimonio sino alla sua morte. Il restante 25%, che aveva ancora in suo possesso, passerà direttamente a sua moglie Nicoletta.