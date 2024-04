Charlene di Monaco con il nuovo look al Grand Prix: ma i figli le rubano la scena

Sabato 27 aprile 2024, l'atmosfera era elettrica alla settima edizione del Monaco E-Prix, non solo per le competizioni ma anche per la presenza straordinaria della famiglia principesca. Charlene di Monaco, affiancata dal marito, il principe Albert II, e dai loro adorabili gemelli, Jacques e Gabriella, ha catturato l'attenzione di tutti. Fan della famiglia Grimaldi, unitevi! Ogni apparizione pubblica dei principi è un vero spettacolo, e questa non è stata un'eccezione.