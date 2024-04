Chi è Massimo Sestini, il fotografo della copertina di Sofia Goggia con due piedi sinistri

Fonte: IPA, Ansa Massimo Sestini, il fotografo della copertina a Sofia Goggia

Conosciuto per le sue incredibili foto aeree e i reportage incisivi e dentro la notizia, Massimo Sestini è uno dei fotografi più amati del panorama italiano. A far parlare di sé, questa volta, un piccolo grande errore di distrazione legato a Sofia Goggia e al suo piede sinistro. Scopriamo qualcosa in più sul fotografo toscano.

Chi è Massimo Sestini

Anno 1963 e originario di Prato, in Toscana, Massimo Sestini è da sempre considerato uno dei fotoreporter più famosi e autorevoli d’Italia. Il suo amore per la fotografia è evidente fin dalla giovane età: Massimo si cimentava nella fotografia di amici durante le feste. La sua attitudine è professionalità hanno fatto sì che quello che poteva sembrare semplicemente un hobby diventasse il suo mestiere, rendendolo uno dei fotografi più influenti del panorama italiano.

Il primo vero momento di svolta avviene il 25 aprile del 1979, durante un concerto di Lucio Dalla a Firenze: Massimo, allora 16enne, si presenta a Massimo Gramigni. La sua determinazione e la sua bravura vengono premiate, rendendolo il fotografo ufficiale del concerto. Conosciuto per il suo stile inconfondibile per via dei suoi scatti aerei, Massimo è autore di moltissime copertine e servizi di testate come La Nazione, Panorama, Gente, Oggi, L’Espresso, Vanity Fair e molte altre.

I primi scoop arrivano negli anni ’80, come gli scatti nel rapido 904 subito dopo la strage di Natale, ma anche foto diventate culto come quelle di Licio Gelli in prigione a Ginevra o della principessa Diana in bikini, senza dimenticare le immagini del disastro di Moby Prince, la Costa Concordia rovesciata e le foto aeree degli attentati a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino.

La foto con due piedi sinistri di Sofia Goggia

Nonostante si sia talentuosi e molto qualificati, si sa, nessuno nella vita è infallibile. Gli errori sono all’ordine del giorno, soprattutto per chi non si ferma mai e da sempre si impegna nei progetti più svariati. È proprio per via di un errore che il volto di Massimo Sestini è diventato in un lampo uno dei più nominati sul web dell’ultimo periodo. La questione nasce per via di uno scatto per copertina di 7, il settimanale di proprietà del Corriere. Una foto che ritrae la campionessa Sofia Goggia che ha destato l’ilarità dei lettori più attenti e non solo a causa di un errore di postproduzione. Sofia, infatti, in quella foto ha due piedi sinistri.

Una svista avvenuta in postproduzione, a detta del fotografo commissionata a un altro professionista, che per migliorare l’originale non si è reso conto di aver affibbiato alla campionessa un piede sbagliato.

Appresa la questione, Massimo Sestini si è scusato pubblicando la foto sui social con un messaggio di chiarimento: “Mi è accaduto un incidente con la copertina di 7 su Sofia Goggia. Il mio postproducer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria. Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi.”