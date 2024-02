Fonte: Getty Images Le pagelle dei look della prima serata di Sanremo: vincono le gambe

Piccolo (grande) inconveniente nel copione di Federica Brignone, la sciatrice alpina ospite alla prima serata di Sanremo 2024. L’atleta, pur vedendoli comparire sul gobbo elettronico, non ha salutato la collega Sofia Goggia, ferma a causa di un grave infortunio a tibia e malleolo che l’ha costretta a chiudere la stagione. Una svista non da poco, che ha fatto subito pensare a un gesto volontario vista la rivalità tra le due campionesse, ma a smorzare la polemica ci ha pensato la sua manager che ha spiegato i motivi della sua scelta.

Federica Brignone, è giallo sui saluti a Sofia Goggia

Se li aspettavano tutti ma sono rimasti delusi. Federica Brignone, sul palco di Sanremo 2024 come ospite e presenter di Loredana Bertè, non ha salutato né ricordato Sofia Goggia. La sciatrice si è infatti appena fratturata tibia e malleolo, chiudendo la stagione in anticipo per sottoporsi rapidamente all’operazione che le consente di rimettersi in piedi: “Anche stavolta saprò rialzarmi. L’infortunio interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa”, aveva spiegato prima di entrare in sala operatoria.

Sul palco dell’Ariston, la campionessa non viene però nominata. Questione di tempi televisivi, ha spiegato la sua manager Giulia Mancini: “Purtroppo non l’hanno neppure fatta parlare. Purtroppo sono tempi televisivi”. Federica Brignone era infatti entrata in scena con un casco da sci ma non ha potuto nemmeno parlare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, delle quali sarà certamente protagonista.

Sull’ormai noto rifiuto di Jannik Sinner, che ha declinato l’invito per dedicarsi agli allenamenti, aveva invece detto: “Rifiutare è una scelta difficile, ma da atleta lo capisco, perché hai il tuo programma e vuoi concentrarti su quello. Nel mio caso la proposta è caduta bene, perché sono riuscita a organizzarmi in modo da esserci. Ma Jannik è giovane, avrà altre occasioni”.

Come sta Sofia Goggia

La campionessa di sci si è subito sottoposta all’intervento per risolvere la frattura che l’ha costretta a dire addio alla sua stagione sportiva. “Ora Sofia dovrà affrontare l’ennesimo percorso per recuperare, ma è forte e riuscirà a farlo alla grande. È difficile stimare il recupero, tra qualche mese potrà rimettere gli sci ai piedi e la rivedremo in pista all’inizio della prossima stagione. Lei è forte, recupererà”, spiega la commissione medica Fisi, che si è detta ottimista circa le sue condizioni di salute.

Non è il suo primo infortunio, anzi, la sua carriera è costellata di successi ma anche di disavventure fisiche che l’hanno tenuta lontana dalla pista. L’ultimo, nel 2022 quando si fece male alla mano nella discesa di Coppa a Saint Moritz. Stavolta, il problema è molto più serio e più lungo da risolvere. L’attendono, infatti, 40 giorni di convalescenza.

Federica Brignone era comunque intervenuta per un messaggio rivolto alla sua collega, interrompendo il silenzio social che aveva causato qualche malumore: “Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà. Quest’anno purtroppo non è successo solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e Mikaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso”.