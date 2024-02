Chi è Federica Brignone, ospite a Sanremo 2024

Fonte: IPA Federica Brignone

Lo sport non è “solo” sport e i suoi protagonisti sono spesso portatori di valori e di qualità oltre quelle che siamo soliti immaginare. Lo sa bene Federica Brignone, la cui carriera sciistica è un esempio di atletismo, costanza e grinta. E, sicuramente, lo sa bene anche Amadeus, che ha deciso di averla come ospite speciale nella prima serata di Sanremo 2024.

Chi è Federica Brignone

Quella di Federica Brignone, nata a Milano il 14 luglio del 1990, è una vita consacrata allo sport che ama. Si tratta di una figlia d’arte, poiché la madre, Maria Rosa Quario, è un’ex sciatrice di altissimo livello e il padre, Daniele Brignone, è un maestro di sci. Una famiglia unita nello sport e nelle competizioni. Certo però è che Federica è una vera fuoriclasse della nazionale. Ha vinto ben tre medaglie olimpiche e altrettante iridate (tra le quali l’oro nella combinata a Courchevel/Méribel 2023), una Coppa del Mondo generale (prima italiana ad aggiudicarsi il trofeo) e di tre di specialità.

Ora la campionessa vive in Valle D’Aosta, più precisamente nella prestigiosa e bellissima cornice di La Salle. Qui coltiva il suo amore per la neve e per lo sport che l’ha reso un’idolo sportivo nazionale. La sua specialità è lo slalom gigante, ma nella sua carriera è anche riuscita a perfezionare la sua tecnica, brillando anche nella discesa libera, nel supergigante e nella combinata.

Vita privata: il fratello allenatore e il compagno

Che Federica sia figlia d’arte l’abbiamo già accennato, ma nella nostra rassegna manca un tassello fondamentale della sua vita privata e atletica: il fratello Davide. Federica e Davide condividono la passione e il talento per gli sci, ma, purtroppo, la carriera del ragazzo subì una tragica battuta d’arresto a causa di un grave infortunio. L’attaccamento alla neve però non è mai scemato e da anni Davide è al fianco della sorella nel ruolo di allenatore e consigliere.

Nella vita di Federica Brignone però c’è anche il compagno Davide, compaesano di La Salle. Della loro storia non si sa molto, la sciatrice ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dall’attenzione dei riflettori. Piuttosto nota è stata invece la lunga relazione intrattenuta con il collega, discesista francese, Nicolas Raffort.

Federica Brignone a Sanremo 2024

“Per me sciare è musica, ha un ritmo. Lo slalom, il gigante, la discesa, il super G: hanno un loro ritmo”. Le parole pronunciate da Federica Brignone in un’intervista al Tg1 parlano un’attenzione particolare alla musica, dimostrata anche dalla presenza (annunciata all’ultimissimo minuto) alla prima serata del Festival di Sanremo 2024, invitata da Amadeus. Federica ha commentato così la sua partecipazione: “All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica”.