Dopo aver ricoperto il ruolo di co-conduttore nel 2021, Zlatan Ibrahimovic torna sul palco di Sanremo come ospite a sorpresa

Fonte: Ansa Zlatan Ibrahimovic

A Sanremo, si sa, può accadere di tutto. Anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. A pochi brani dall’inizio della prima serata del Festival il calciatore ha fatto la sua comparsa dalle sedie imbottite del Teatro Ariston stupendo un “ignaro” Amadeus. A pensarci bene, il suo arrivo era stato preannunciato da una musica balcanica accennata dall’orchestra nelle pause dalle precedenti esibizioni.

Zlatan Ibrahimovic ospite a sorpresa a Sanremo 2024

Zlatan Ibrahimovic è tornato sul palco di Sanremo e lo ha fatto distribuendo “santini” con il suo volto al pubblico: “Ancora sei qui?”, chiede lo svedese al direttore artistico, Amadeus: “Quanti anni hai? 61? Ecco io a 41 ho smesso…”. Ibrahimovic, in un divertente duetto comico, chiede di sedersi allo stesso posto del Presidente della Repubblica: “Ah il posto è suo? E’ quanti gol ha fatto?”. Applausi per Ibra (che si accomoda in prima fila con la moglie).

In aggiornamento