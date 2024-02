Fonte: IPA Marco Mengoni

La festa di Sanremo 2024 è già iniziata ma attende di essere ufficiale. Il sipario del Teatro Ariston si apre il 6 febbraio con la prima delle cinque serate che si concludono con la finale del 10 febbraio, nella quale sono attesi 30 Big con le 30 canzoni selezionate dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Per il debutto, si riparte da dove ci eravamo fermati: dalla vittoria di Marco Mengoni. L’artista di Ronciglione torna infatti in una doppia veste: quella di co-conduttore e di super ospite musicale. Ma chi si esibisce, dentro e fuori dal Teatro? La programmazione è ricchissima.

Sanremo 2024, le anticipazioni del 6 febbraio

Si inizia con il PrimaFestival, condotto da Paola e Chiara con la collaborazione di Mattia Stanga e Daniele Cabras, mentre la prima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo inizia ufficialmente alle 20,45. Alla conduzione, per la quinta volta consecutiva, troviamo Amadeus con Marco Mengoni, l’artista scelto come co-conduttore della prima serata. L’artista, primo classificato nel 2023 con Due Vite, è anche il super ospite musicale. Si attende, quindi, l’esibizione con il brano vincitore dell’anno scorso e altri interventi lungo le tante ore di diretta.

Si rinnovano anche le esibizioni all’esterno del Teatro Ariston, sul palco di Piazza Colombo – messo a disposizione grazie alla proficua collaborazione con il Comune di Sanremo – e sul palco galleggiante della Costa Smeralda, inaugurato in era Covid-19 e rimasto nella tradizione della lunga settimana da trascorrere in Riviera tra musica e spettacolo. Per tutti i 5 giorni, in collegamento dalla glass box ci sono Fiorello, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio.

La Fanfara dei Carabinieri a cavallo, che esegue la Fedelissima – la marcia di ordinanza dell’Arma dei Carabinieri – apre la prima serata del Festival mentre durante la diretta è atteso un omaggio a Toto Cutugno, spesso protagonista del Festival e scomparso il 22 agosto 2023 all’Ospedale San Raffaele di Milano. E infine Daniela Di Maggio, la mamma del giovane musicista Giovanbattista Cutolo – Giò Giò – ucciso a Napoli il 31 agosto 2023, e Federica Brignone, campionessa di sci alpino.

Chi si esibisce

Il 6 febbraio cantano tutti i 30 artisti in gara. Da questa prima esibizione, emerge una classifica provvisoria che – a differenza delle passate edizioni – non è svelata completamente alla fine della gara. Secondo il regolamento redatto per il 2024, il pubblico potrà vedere solo le prime cinque posizioni, una top 5 che emerge dalle votazioni della Giuria della sala stampa, radio, tv e web.

Sul palco di Piazza Colombo, ribattezzato Palco Suzuki, si esibisce Lazza – secondo classificato nel 2023 con il tormentone Cenere – mentre sulla nave di Costa Crociere è atteso il rapper Tedua.

Di seguito, e in ordine d’apparizione, i 30 Big sul palco dell’Ariston

Gli ospiti

Non sono previsti ospiti esterni. Amadeus ha infatti preferito dirigersi verso una formula più dinamica, per mettere al centro la gara, che conta ben 30 canzoni. Una rosa di artisti storica alla quale si aggiunge la presenza di Marco Mengoni che è il vero super ospite musicale della prima serata. Un po’ come fu per Tiziano Ferro, per Achille Lauro e per Gianni Morandi: l’artista si impegna in una doppia veste perché non venga distolta l’attenzione dalla competizione.