Tutto qui, testo e significato della canzone di Gazzelle a Sanremo 2024

Non è la prima volta che un cantante Indie calca il palco di Sanremo. Da Fulminacci a Giovanni Truppi, passando per Lo Stato Sociale, il festival ha sempre individuato l’indie come uno dei generi più popolari e amati della musica italiana contemporanea. In questa 74esima edizione, a portarne la bandiera è Gazzelle. Il cantante romano, che debutta per la prima volta sul palco del teatro Ariston, canterà una ballad dal titolo Tutto qui. Scopriamo testo e significato del pezzo.

“Tutto qui”: significato della canzone di Gazzelle

Per il suo esordio a Sanremo Gazzelle, cantautore romano amatissimo per le sue canzoni delicate capaci di entrare nel cuore dei fan, ha deciso di portare Tutto qui: una ballata che si avvicina agli amatissimi anni ’90 che ha come sfondo una Roma Nord da cui si vuole scappare, magari insieme alla persona che si ama, per stare insieme e viversi qualche momento di vera felicità. Una canzone che, come tutta la sua discografia, ha tutta l’aria di essere un nuovo viaggio in cui il cantante, capace di scrivere canzoni che rimangono impresse come immagini quasi fossero fotografie, vuole trasportare gli spettatori.

Parlando del testo, Gazzelle ha raccontato: “È un manifesto della mia carriera, ci ho messo dentro tutto, parla di amore per l’amore, una canzone sull’amore e sulla nostalgia e malinconia, ma c’è dentro anche la speranza e la voglia di futuro.” Un pensiero che si collega anche alla scelta del brano per la serata delle cover di venerdì 9 febbraio, in cui Gazzelle duetterà insieme al collega e amico Fulminacci con una versione di Notte prima degli esami di Antonello Venditti: un manifesto di malinconia, ma anche di speranza e paura di fronte a un futuro incerto che è diventata colonna sonora di intere generazioni.

“Tutto qui”: testo della canzone di Gazzelle

Ecco il testo di Tutto qui pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

E sai com’è mi sa che centri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è