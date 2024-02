Fonte: IPA Gazzelle

Chi è Gazzelle e cosa canta. Le sue canzoni risuonano nelle testa degli appassionati di Indie italiano, ma non solo. Gazzelle ha creato e interpretato canzoni le cui parole hanno plasmato il nostro modo di vivere l’amore. Senza pesantezza, con leggerezza e autoironia, perché è difficile non sorridere quando i sentimenti profondi e importanti vengono condivisi da una voce poetica come quella dell’artista di Roma e dalle note strimpellate dalla sua chitarra. Scopriamo di più su di lui e sulla sua partecipazione a Sanremo 2024.

Chi è Gazzelle

Flavio Bruno Pardini, vero nome di Gazzelle è nato a Roma il 7 dicembre 1989. Un artista che di musica si interessa fin dalla giovanissima età, iniziando a suonare a 22 anni in alcuni locali della capitale. Ma perché allora si fa chiamare Gazzelle? Il motivo è semplice e ironico, come lui, ed è stato proprio il cantautore stesso a spiegarlo: si tratta della storpiatura del famoso modello di scarpe prodotte da Adidas, Gazelle. Ha iniziato a usarlo nel 2016, rendendolo il suo inconfondibile marchio di fabbrica.

Dalle influenze e l’amore per Rino Gaetano, Cesare Cremonini, gli Oasis e Vasco Rossi nascono brani che parlano di emozioni profonde e vivide: amore, depressione, solitudine. Canzoni dalle tonalità malinconiche arrivano dritte ai cuori dei suoi fan, narrando con semplicità momenti di vita comuni a tutti.

Notevole la sua capacità di creare atmosfere con poche parole, come nell’attacco del suo successo indiscusso, Destri:

All’improvviso sei volata via

Lasciando indietro una nuvoletta

Almeno meritavo una bugia, chessò

Almeno l’ultima sigaretta

Siamo due fiori cresciuti male

Sul ciglio della tangenziale

All’ombra di un ospedale

Cosa canta: le canzoni e Sanremo 2024

Sono state molte le canzoni che hanno segnato la carriera in ascesa di Gazzelle. Il primo singolo ad accendere i riflettori su di lui è Quella te, brano che ha collezionato oltre 15 milioni di stream su Spotify, aprendo poi le porte nel 2017 a Superbattito. A partire dal 2028, con l’album e con brani come Sopra che godono di un notevole sostegno da parte delle radio. Poi scrive con Marco Mengoni un pezzo incredibile, Calci e pugni. Poi il terzo disco, Ok, del 2021, che contiene il successo Destri. Un successo consacrato, che nel 2023 è stato confermato da un tour di successo e dall’uscito di Dentro. Quanto bellezza però anche nei testi di Però, Nero, Settembre… Tutti da scoprire nelle giornate di pioggia.

A Sanremo 2024 si esibisce con Tutto qui, un titolo veramente emblematico del suo modo di fare musica. Non è la prima volta che un cantante Indie calca il palco di Sanremo. Da Fulminacci a Giovanni Truppi, passando per Lo Stato Sociale, il festival ha sempre individuato l’indie come uno dei generi più popolari e amati della musica italiana contemporanea. Gazzelle ha deciso di portare una ballata che si avvicina agli amatissimi anni ’90 che ha come sfondo una Roma Nord da cui si vuole scappare, magari insieme alla persona che si ama, per stare insieme e viversi qualche momento di vera felicità.

Fidanzata: chi è Ilaria Loriga

Una ricerca costante della felicità quella di Gazzelle, che divide la vita con la sua fidanzata, Ilaria Loriga. I due non sono colleghi, lei è un’attrice che ha recitato in diversi film e serie televisive tra cui Luna Park, visibile su Netflix e Lea e i bambini degli altri. Ha 25 anni ed è originaria di Sassari ma vive a Roma: sarebbe fidanzata con il cantante da oltre due anni.