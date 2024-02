Abbiamo ascoltato tutte le 30 canzoni in gara: Sanremo 2024 entra nel vivo e propone 15 canzoni, con tantissimi ospiti già annunciati

Fonte: Getty Images Giorgia

Archiviato il grande successo della prima, si ricomincia. La seconda serata di Sanremo 2024, in onda su Rai1 il 7 febbraio dalle 20,45, propone le prime 15 canzoni in gara e un parterre di ospiti di grande rilievo. A co-condurre, al fianco di Amadeus, è Giorgia, alla sua prima prova sul palco dopo aver gareggiato – nel 2023 – con il brano Parole dette male. Il Teatro Ariston si apre inoltre ai nomi di spicco, con l’arrivo di John Travolta e il ritorno di Giovanni Allevi, per la prima esibizione dopo l’annuncio della malattia che l’ha colpito.

Chi canta, la scaletta

Si esibiscono i primi 15 cantanti in gara, alla seconda prova dopo quella del debutto. Alla fine della serata, emerge una classifica parziale stilata in base alle votazioni della nuova Giuria delle Radio, che prende il posto della Demoscopica, ma questa non sarà mostrata tutta. Secondo il nuovo regolamento, infatti, sono svelate solo le prime cinque posizioni.

Nel corso della prima serata, si sono esibiti tutti gli artisti, secondo quest’ordine di uscita. La scaletta della seconda serata è elencata durante la conferenza stampa delle 12 in diretta streaming dal Roof dell’Ariston:

Gli ospiti e i co-conduttori

Giorgia è la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus. L’artista romana torna sul palco del Teatro Ariston dopo essere stata in gara nel 2023 con il brano Parole dette male. Atteso inoltre un suo momento musicale, dato che festeggia i primi 30 anni di E poi, mentre non dovrebbero essere previsti monologhi, secondo quanto dichiarato da Amadeus nel corso della prima conferenza stampa.

Tra gli ospiti, è presente Giovanni Allevi, alla sua prima esibizione dopo l’annuncio del mieloma che l’ha colpito e che sta curando con grande coraggio, e la star di Hollywood John Travolta. Un gran colpo per il conduttore e direttore artistico, che ospita l’attore per una fugace apparizione all’Ariston in un momento di pausa dai suoi tanti impegni internazionali.

E ancora, Leo Gassmann – a un anno dalla sua Terzo cuore – per presentare la fiction Califano di cui è protagonista, il cast di Mare fuori e la Nuova Orchestra Santa Balera per celebrare i settant’anni di Romagna Mia. Rosa Chemical canta in piazza Colombo sul Suzuki Stage, con un ritorno che ha generato qualche polemica, sul palco della Costa Smeralda si esibisce invece Bob Sinclar.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,45 in Mondovisione e subito dopo il PrimaFestival condotto da Paola e Chiara con la collaborazione dei TikToker Mattia Stanga e Daniele Cabras. La seconda serata è visibile in contemporanea su RaiPlay ed è quindi fruibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di collegamento a internet, quindi PC, smartphone, tablet e smart TV.