Loredana Bertè gareggia a Sanremo 2024 con un brano interamente autobiografico. Il testo di Pazza, scritto tutto da lei, parla infatti di come il mondo è solito vederla. “Tante volte mi hanno detto “sei pazza”, in modo serio o ironico”, ha spiegato. Da qui, l’esigenza di portare in musica se stessa dopo undici volte al Festival. Questa, la dodicesima, potrebbe essere quella decisiva per la vittoria. Una rivincita, dopo la standing ovation del 2019 per Cosa ti aspetti da me, che le era valsa il premio del pubblico.

Il significato di Pazza di Loredana Bertè

Una dedica speciale per tutte le persone che si sentono libere. Questa è l’intenzione di Loredana Bertè, che si sta preparando per il suo ritorno al Festival dove è già stata per moltissime volte, anche in coppia con sua sorella Mia Martini. Il brano fa parte del nuovo album Ribelle e che è destinata a portare sui palchi di tutta Italia. L’artista è rimasta ferma per un lungo periodo dopo essersi sottoposta a una delicata operazione, e ora che il peggio è passato non può più stare lontana dal palco.

“Tante volte mi hanno detto “sei pazza”, in modo serio o ironico, quindi questa canzone mi somiglia e la canto nel segno della consapevolezza di essere sempre sé stessi. È un brano 100% Bertè nel testo, nell’arrangiamento e nella melodia”, ha raccontato a Sorrisi e Canzoni TV a pochi giorni dalla prima serata, che sta preparando con grande concentrazione. “Sono molto pignola, le prove con il mio direttore d’orchestra Luca Chiaravalli sono fondamentali – ha detto – e per proteggere la voce cerco di parlare poco (interviste permettendo), faccio esercizi vocali e sto attenta agli sbalzi di temperatura”.

Cosa canta nella serata dei duetti

Per la serata dei duetti, quella del 9 febbraio, ha scelto di duettare con Venerus e di portare un brano di Luigi Tenco, Ragazzo mio. Amatissimo dai più giovani, affianca l’artista di Bagnara Calabra nell’esibizione delle cover che promette di essere una grande festa. Un modo in più per gridare al mondo l’amore per noi stessi, come ha scritto nel suo brano in gara.

