Fonte: Getty Images Loredana Bertè a Sanremo 2024

Ci sono “miti” della musica italiana che entrano in scena e ci trasportano nel loro mondo, fatto di note, di musica, di ideali. Di legami, anche. Ed è questo il caso di Loredana Bertè: la “fata turchina del rock” è una delle favorite alla vittoria a Sanremo 2024. Un aspetto che non sorprende: la sua Pazza è un inno per tutte le donne, un invito, anzi, “ruggito”, a essere sempre se stessi, nel bene e nel male. Durante la prima serata è stata in cima alla classifica provvisoria; nella seconda serata, invece, si è classificata terza, convincendo anche il pubblico e le radio. Sul palco non porta però solamente se stessa, ma il ricordo dell’amata sorella Mimì, a cui dedicherebbe la vittoria.

Loredana Bertè a Sanremo 2024: “Se vinco, la dedica è per Mimì”

Anticonformista, sempre dalla parte delle donne, con le sue minigonne ha segnato un’epoca e rivoluzionato lo stile di tante, e con le sue canzoni ci ha fatto scoprire la bellezza di non cedere alle apparenze, ma di mettere al primo posto la sostanza. Loredana Bertè è “incredula” di fronte al successo che sta ottenendo con Pazza sul palco di Sanremo 2024. “Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo”.

Già nel corso della prima serata, in cui si sono esibiti i 30 Big in gara, abbiamo visto la Bertè al primo posto. “Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri (si riferisce alla seconda serata, n.d.r.) mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo”, un commento ironico in sala stampa, che di certo, però, mostra tutta la sua umiltà. Ma non si pone limiti e vuole decisamente sognare in grande: “Vincere Festival e Critica non si può?”. E non ha alcun dubbio sulla dedica post vittoria. “Per Mimì”.

La frecciata all’ex marito Björn Borg e il sogno dell’Eurovision Song Contest

Oggi il pubblico è dalla parte di Loredana Bertè. Ma non dimentichiamo Mimì – Mia Martini – e soprattutto la sua carriera, distrutta proprio all’apice. La Bertè porta sul palco non solo la speranza che tutti noi possiamo essere noi stessi, ma un’energia tanto travolgente da fare invidia ai più (compie 74 anni il 20 settembre 2024). E il suo spirito è anche goliardico, considerando che ha approfittato per lanciare una frecciatina all’ex marito Björn Borg.

“Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision Song Contest, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita”. Ma chi è l’ex marito? Björn Borg, campione di tennis svedese, è stato sposato durante gli anni ’80 con la Bertè, esattamente dall’89 al ’91, anno in cui si separarono: una relazione a dir poco tormentata, la loro, se non burrascosa, dal momento in cui ambedue soffrirono a lungo di stress e depressione. In quell’amore la Bertè ci credeva, tanto che in seguito ha dichiarato: “La mia fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”. Ora non resta che scoprire la classifica di questa sera 9 febbraio: la serata delle cover è una delle più attese.