Loredana Bertè torna all'Ariston per lo Speciale Sanremo di Domenica In e non riesce a trattenere l'emozione dopo la standing ovation del pubblico

“Mimì, ritorniamo a casa finalmente”. Sono parole all’apparenza semplici, ma che racchiudono al loro interno un vissuto talmente intenso e importante da non poter fare a meno di destare emozione in chi le ascolta. Loredana Bertè è tornata sul palco dell’Ariston in occasione dello Speciale Sanremo condotto da Mara Venier, in una puntata speciale di Domenica In che non ci ha permesso soltanto di riascoltare il brano Pazza, ma anche di vedere le sincere lacrime della rocker dai capelli blu. Un pianto che vale più di mille parole.

Loredana Bertè, le parole per la sorella Mia Martini

Se avesse vinto, avrebbe dedicato questo Festival di Sanremo alla sorella Mia Martini. Non lo aveva nascosto in conferenza stampa, lo scorso 9 febbraio, pensando a quale splendida occasione sarebbe stata per restituire all’indimenticata Mimì quel palcoscenico dell’Ariston sul quale ha vissuto gioie ma anche dolori.

Non è riuscita a vincere come avrebbe voluto – “Purtroppo sono sempre la vincitrice morale. Anche basta essere la vincitrice morale”, ha rimbrottato ai microfoni di Mara Venier – ma ha comunque ottenuto un risultato importante e dal valore simbolico e affettivo, forse anche superiore alla stessa vittoria sul podio: il Premio Mia Martini, intestato proprio alla sorella. “Mimì, ritorniamo a casa finalmente insieme con questo premio che per me era come il Sacro Graal. La sala stampa stavolta mi ha accontentata, non mi sembra vero”, ha ammesso con grande emozione.

Standing ovation per Loredana Bertè in lacrime

Puntuale è arrivata l’esibizione della Bertè con il brano che le è valso il settimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2024. Pazza è una canzone energica e forte, nella musica come nel testo, il racconto autobiografico di un’esistenza nella quale, in fondo, possiamo rispecchiarci tutte noi: c’è tutto, dall’odiarsi all’imparare ad amarsi almeno un po’, dalle insicurezze alla consapevolezza di avere dentro di sé una forza da scoprire e valorizzare.

Dopo la performance il pubblico si è spontaneamente alzato in massa, dando vita a una standing ovation che ha profondamente commosso la rocker, scoppiata in lacrime e alla ricerca di un abbraccio di conforto da parte della conduttrice Mara Venier. “Ciao Mimì”, sono le uniche parole che è riuscita a pronunciare alzando gli occhi verso il cielo. Un momento di grande dolcezza, che ci ha restituito il valore di una artista che ha ancora molto da raccontare.

Un premio speciale per i 50 anni di carriera

Le emozioni a Domenica In non sono di certo mancate per Loredana Bertè, che ha anche ricevuto un importante e inaspettato riconoscimento: un premio speciale per i 50 anni di carriera conferitole dalla Warner e consegnatole direttamente da Mara Venier.

“Non me l’aspettavo”, ha commentato con espressione incredula ma ovviamente soddisfatta. Non ha vinto il Festival come auspicava – “Volevo andare all’eurofestival e rompere le scatole a Re Gustavo di Svezia, che mi ha rotto le scatole per sei anni, e al mio ex marito Bjiorn Borg. Quello volevo fare, prendermi una rivincita. Ma non ci sono riuscita”, ha ribadito scatenando le risa dei presenti – ma ha portato a casa qualcosa di altrettanto importante. L’affetto di un pubblico che non ha mai smesso di amarla.