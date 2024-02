La classifica della finale di Sanremo 2024: fischi all’Ariston per il primo posto

La classifica provvisoria della finale di Sanremo 2024 del 10 febbraio: ancora fischi all'Ariston per Geolier, super favorito

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Fonte: IPA Amadeus a Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 sta per concludersi. Siamo all’ultimo atto, alle battute finali: in diretta dal Teatro Ariston, Amadeus, conduttore e direttore artistico, conduce per la quinta (e ultima) volta consecutiva la kermesse. Al suo fianco troviamo Rosario Fiorello, “Ciuri”. Tanti gli ospiti attesi, ma la curiosità è destinata alla classifica provvisoria della finale di Sanremo 2024: la prima fase prevede il conteggio dei risultati delle serate precedenti, incluso il televoto. Dopo il primo posto di Geolier nella serata delle cover, la partita è aperta: si conferma ancora primo, fischi all’Ariston. Amadeus chiede rispetto.

La classifica provvisoria della finale di Sanremo 2024: prima fase

Sono 30 i Big in gara: la scaletta della finale di Sanremo 2024 prevede le esibizioni di tutti gli artisti, come di consueto. Questa di seguito la classifica provvisoria della finale:

Geolier – I p’ me, tu p’ te Angelina Mango – La noia Annalisa – Sinceramente Ghali – Casa mia Irama – Tu no Mahmood – Tuta gold Alessandra Amoroso – Fino a qui Loredana Bertè – Pazza Diodato – Ti muovi Alfa – Vai Il Volo – Capolavoro Emma – Apnea Gazzelle – Tutto qui Fiorella Mannoia – Mariposa The Kolors – Un ragazzo, una ragazza Il Tre – Fragili Santi Francesi – L’amore in bocca Mr. Rai – Due altalene Negramaro – Ricominciamo tutto Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita Dargen D’Amico – Onda alta BigMama – La rabbia non ti basta Rose Villain – Click Boom! Clara – Diamanti Grezzi Maninni – Spettacolare Renga Nek – Pazzo di te BNKR44 – Governo Punk La Sad – Autodistruttivo Fred De Palma – Il cielo non ci vuole Sangiovanni – Finiscimi

Come viene deciso il vincitore di Sanremo?

Il vincitore di Sanremo viene scelto sulla base del televoto, delle preferenze di sala stampa e giurie. Il televoto raccoglie il favore del pubblico, che può esprimersi mediante un sms o via telefono fisso. Invece, la sala stampa include tutti i rappresentanti dei media accreditati al Festival, dunque gli esperti che lavorano su carta stampata, televisioni e web. Infine, c’è la giuria delle radio, che è composta dalle emittenti radiofoniche nazionali e locali. Quest’ultima sostituisce la giuria demoscopica, una novità dell’edizione 2024.

La prima fase della finale seleziona i 5 super finalisti; durante la seconda fase viene tutto azzerato, dunque si riparte da zero e tutti esprimono nuovamente le proprie preferenze. Il vincitore viene dunque selezionato sulla base del televoto (34%), sala stampa (33%), giuria della radio (33%). C’è anche un altro caso, piuttosto raro a dire il vero: cosa succede in caso di parità? Vincerebbe l’artista che è stato più votato dal televoto.