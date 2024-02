Fonte: IPA Eros Ramazzotti

La terza serata di Sanremo 2024 dell’8 febbraio propone 15 canzoni e un parterre di ospiti davvero speciale. Teresa Mannino co-conduce con Amadeus, dopo aver sempre desiderato di ricoprire questo ruolo, e ampio spazio è concesso al ricordo della musica che ci ha accompagnati per una vita. Lo faremo con Eros Ramazzotti, al Teatro Ariston per i 40 anni dal debutto in Terra promessa, ma anche con Gianni Morandi, che si riprende la scena dopo l’ottima prova del 2023.

Sanremo 2024, le anticipazioni dell’8 febbraio

Cantano gli ultimi 15 artisti, che nel corso della seconda serata hanno presentato i colleghi, mentre non sono previsti monologhi da parte della co-conduttrice. Amadeus ha infatti cambiato strategia e ha preferito proporre una scaletta pulita, in cui le canzoni siano sempre al centro del racconto. Sul palco anche Eros Ramazzotti per il quarantennale di Terra Promessa, e l’ospite internazionale Russell Crowe che torna dopo 23 anni dalla sua ultima ospitata al Festival, quell’anno condotto da Raffaella Carrà. In apertura, canta il coro dell’Arena di Verona che esegue il Va’ Pensiero.

E ancora Edoardo Leo, per presentare la fiction Il clandestino, e Sabrina Ferilli, che invece promuove la sua serie Gloria. Torna anche Gianni Morandi, mentre Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicano una canzone ai caduti sul lavoro. Sul palco esterno allestito in Piazza Colombo grazie alla collaborazione con il Comune di Sanremo, cantano Paola e Chiara, anche conduttrici del PrimaFestival con Mattia Stanga e Daniele Cabras. Sul palco galleggiante della Costa Smeralda si esibisce Bresh. In collegamento dalla glass box, invece, ci sono Fiorello, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio.

Chi si esibisce

Cantano i secondi 15 cantanti in gara, che avevano presentato nel corso della seconda serata, e da queste esecuzioni emerge una classifica stilata sulla base delle votazioni della Giuria delle Radio e del Televoto, che pesano ciascuno per il 50%. La scaletta è elencata nel corso della conferenza stampa delle 12, in cui vengono inoltre sorteggiati i presenter.

Di seguito, gli artisti in gara – dalle 20,40 – indicati in ordine di apparizione:

Il Tre presentato da Loredana Bertè Maninni presentato da Alfa Bnkr44 presentati da Fred De Palma Santi Francesi presentati da Clara Mr Rain presentato da Il Volo Rose Villain presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri presentati da BigMama Angelina Mango presentata da Irama Diodato presentato da The Kolors Ghali presentato da Mahmood Negramaro presentati da Emma Fiorella Mannoia presentata da Annalisa Sangiovanni presentato da Renga-Nek La Sad presentati da Geolier

Qui, invece, gli abbinamenti con le relative canzoni in gara:

Gli ospiti

Era stato dato come incerto ma poi, questa voce, è diventata realtà. Russell Crowe arriva sul palco del Festival di Sanremo dopo 23 anni e porta la sua musica preferita, quella che suona con la sua band in giro per il mondo. L’annuncio è avvenuto in maniera del tutto inusuale, dato che ha mandato un video a Viva Rai2! da Fiorello, rivolgendosi anche ad Amadeus, conduttore e direttore artistico di quest’edizione e – pare – per l’ultima volta.

Cantano anche Eros Ramazzotti e Gianni Morandi, attesissimo ospite dell’ultimo minuto e grande fan delle 30 canzoni in gara. Oltre a essere l’artista che conosciamo, è un vero appassionato della manifestazione e si ciba di musica da sempre. I brani gli piacciono, ha detto, e lui stesso è stato in gara nel 2022 con il brano trascinante Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti.