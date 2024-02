Fonte: Getty Images John Travolta

La gara di Sanremo 2024 entra nel vivo. Abbiamo ascoltato le 30 canzoni scelte da Amadeus per il suo quinto Festival consecutivo e ora, con l’arrivo degli ospiti, si fa sul serio. La seconda serata, in onda il 7 febbraio dalle 20,45 su Rai1, vede il ritorno sul palco delle prime 15 canzoni ma gli artisti ci sono tutti. Per la prima volta nella storia della manifestazione degli ultimi 5 anni, i cantanti che gareggiano presentano i colleghi che si esibiscono. La co-conduzione è di Giorgia, che torna in Riviera a un anno da Parole dette male, il brano che aveva portato all’interno della competizione vinta da Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata.

Sanremo 2024, le anticipazioni del 7 febbraio

Si parte con il PrimaFestival, con la conduzione di Paola e Chiara e la collaborazione dei TikToker Mattia Stanga e Daniele Cabras. La gara parte subito dopo l’anteprima, con i primi 15 artisti che portano il loro brano per la seconda volta dopo l’esecuzione del debutto. Presenta Amadeus con la collaborazione di Giorgia, alla sua prima prova da conduttrice, e non mancano gli ospiti di altissimo livello.

Grande attesa per Giovanni Allevi, che torna al piano per la prima volta dopo l’annuncio della malattia, e John Travolta, che ha interrotto appositamente i suoi impegni all’estero per essere sul palco del Teatro Ariston. Non sono previsti monologhi ma, di certo, l’artista di Ascoli Piceno racconta il difficile percorso che sta affrontando e dal quale non è ancora uscito. Sta lottando da mesi e non ha intenzione di arrendersi: a dimostrarlo, c’è la straordinaria voglia di vivere che lo riporta in scena nonostante le innegabili difficoltà fisiche che sta fronteggiando.

Sul palco, anche Leo Gassmann, un anno dopo Terzo cuore, per presentare la fiction Rai Califano di cui è protagonista e dedicata al genio del cantautorato italiano, il cast di Mare Fuori e la Nuova Orchestra Santa Balera per celebrare i primi 70 anni di Romagna Mia. Sul palco del Suzuki Stage si esibisce Rosa Chemical, in Riviera dopo il caso del bacio a Fedez nel 2023, mentre sul palco galleggiante della Costa Smeralda si balla con Bob Sinclar. In collegamento dalla glass box, invece, Rosario Fiorello, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio che conducono Viva Rai2!… Viva Sanremo!.

Chi si esibisce

Si esibiscono 15 degli artisti in gara che vengono presentati dagli altri 15 Campioni. Una novità assoluta, per i Festival di Amadeus, che ha scelto tante canzoni proprio per trasformare i suoi cantanti nei super ospiti dell’ultima edizione sotto la sua conduzione. Attivi anche il palco esterno di Piazza Colombo, ottenuto grazie alla proficua collaborazione con il Comune di Sanremo, e il palco galleggiante della Costa Smeralda che rimane nella tradizione della kermesse dopo il buon riscontro delle edizioni precedenti.

Nella prima serata, abbiamo ascoltato tutte le canzoni, secondo l’ordine indicato nella conferenza stampa delle 12:

Gli ospiti

Giovanni Allevi e John Travolta sono gli ospiti della serata del 7 febbraio. Una coincidenza curiosa, probabilmente non voluta, dato che l’artista marchigiano è stato il primo a essere annunciato e la star di Hollywood è stata l’ultima. Gli annunci di Amadeus sono stati sparsi, un po’ al Tg1 e un po’ da Fiorello a Viva Rai2!, ma l’arrivo del divo di Grease era nota prima della notizia ufficiale data dal direttore artistico nel corso dell’edizione delle 13,30 del telegiornale.