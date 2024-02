Il Festival di Sanremo non si esaurisce nelle sole serate all’Ariston. La kermesse musicale è accompagnata da scanzonati siparietti che anticipano e seguono le esibizioni dei cantanti. C’è lo storico dopo Festival e, parecchie ore prima, anche il Prima Festival, che anticipa le serate della gara. Quest’anno, a condurlo ci sono Paola e Chiara, in compagnia di Mattia Stanga e Daniel Cabras. Dove e quando va in onda.

Paola e Chiara alla conduzione del Prima Festival

Dopo la grande reunion dello scorso anno, quando le sorelle Iezzi, dopo anni lontane dalle scene, si sono ritrovate come concorrenti sul palco dell’Ariston, quest’anno Paola e Chiara – già popstar prima e icone disco dopo – ricoprono l’inedito ruolo di conduttrici. Sono loro le padrone di casa del Prima Festival, format di intrattenimento legato al Festival di Sanremo 2024. Ma continueranno a cantare, accompagnando i Ricchi e Poveri nella serata dei duetti, con un divertente medley da Sarà perché ti amo a Mamma Maria.

Al Prima Festival, Paola e Chiara, in diretta dal nuovo glass box a pochi metri dal Teatro Ariston, porteranno gli spettatori nel cuore pulsante di Sanremo. Per mostrare l’atmosfera che si respira per le vie della città dei fiori, svelare quel che accade dietro le quinte del Festival e raccontare curiosità sulla storia del Festival e sulla sua nuova edizione, che per il conduttore Amadeus potrebbe essere l’ultima. Con un occhio sempre attento anche a ciò che accade sui social.

Gli altri conduttori del Prima Festival

La grande attenzione al mondo del web è testimoniata dagli altri due conduttori del Prima Festival: Mattia Stanga e Daniele Cabras, internet star con milioni di follower alla loro prima esperienza televisiva. Mattia Stanga, 26 anni e 3 milioni di follower, è diventato famoso grazie ai suo POV: brevi sketch in cui gioca sui punti di vista dei personaggi più disparati – dalla mamma italiana alla ragazza che studia moda – in situazioni tanto comuni quanto surreali.

Daniele Cabras, che di anni ne ha 29 e di follower 4 milioni, è conosciuto su TikTok con lo pseudonimo di Dany The Gaggio. Gaggio, nella zona di Cagliari da cui Cabras proviene, significa rozzo e il comico del web è amato proprio grazie alle sue imitazioni di una tipica, e ben zarra, famiglia isolana.

Dove e quando va in onda Prima Festival

Prima Festival, format scritto da Walter Santillo, Alessio Tagliento e Tania Carminati, con Fabrizio Alaimo Guttuso alla regia, è iniziato sabato 3 febbraio, dura una settimana e si concluderà sabato 10 febbraio, in occasione della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2024.

Il format è in onda su Rai 1 a partire dalle 20.30 circa, dopo il Tg1 e prima di Affari Tuoi. Disponibile anche in streaming e in differita su RaiPlay. Mentre è su Rai 2 che, anche in replica alle 7 del mattino, si potrà guardare lo speciale sul Festival di Viva Rai 2, popolare format radiofonico condotto da Fiorello, in onda dopo il Festival, a partire dalle 2 del mattino.