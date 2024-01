Fonte: Getty Images Amadeus

Manca ormai molto poco all’inizio del Festival e si inizia a respirare aria sanremese. Gli annunci di Amadeus si sono intensificati nelle ultime settimane: conosciamo i co-conduttori, le co-conduttrici, parte degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston e – ovviamente – i Big e i nomi delle canzoni. Ma c’è ancora molto da svelare, e in parte ci ha pensato l’Ansa: sono state condivise alcune anticipazioni riguardo alla serata delle cover e in particolare sui duetti. Tanti graditi ritorni all’Ariston: vi diciamo tutto.

Sanremo 2024, le anticipazioni sui duetti: chi torna all’Ariston

C’è una serata che per antonomasia conquista il pubblico sanremese: quella delle cover, in previsione per venerdì 9 febbraio 2024. Tradizionalmente precede la Finale, ed è una delle serate più attese, soprattutto per gli ospiti che prendono parte alla kermesse duettando con i Big in gara. Secondo l’Ansa, ci sono alcune certezze e qualche speranza riguardo ai nomi dei presenti, come Francesco Gabbani: sembra che sia stato invitato da Fiorella Mannoia per duettare insieme a lei. Nel 2017, indimenticabile il gesto di Gabbani nei confronti proprio della Mannoia: si è inginocchiato a lei, dopo aver vinto il Festival, a mo’ di scuse.

Loredana Bertè, invece, avrebbe scelto Venerus: Emma avrebbe puntato su Bresh, e Annalisa su La Rappresentante di Lista, indimenticabile in gara nel 2022 con Ciao ciao. Per Alessandra Amoroso si configura un duetto a dir poco pazzesco, dal momento in cui si parlerebbe della presenza dei Boomdabash all’Ariston. Più classici i The Kolors, che avrebbero puntato sulla presenza di uno dei miti della musica italiana: Umberto Tozzi. Sorprendente la scelta di Maninni, secondo le indiscrezioni: potremmo rivedere Ermal Meta sul palco.

Per quanto riguarda Geolier, è molto probabile la presenza di Gigi D’Alessio e Luchè. Potrebbe ritornare anche Fabrizio Moro (che ha vinto proprio con Ermal) al fianco de Il Tre. Irama sarebbe in trattativa con Riccardo Cocciante, La Sad con Rettore e Fred De Palma si sarebbe aggiudicato la dance degli Eiffel 65. Si parla, per ora, di anticipazioni, e per saperne di più dovremo attendere l’annuncio di Amadeus. Ma – e dobbiamo dirlo – molti sono dei graditi ritorni all’Ariston.

Sanremo 2024, l’ultimo Festival consecutivo di Amadeus

Amadeus ha confermato a Chi che Sanremo 2024 sarà il suo ultimo Festival consecutivo. “Ho detto ‘mi fermo a cinque Festival consecutivi’ anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: ‘Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo’. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”. Sanremo parte ufficialmente con la prima serata martedì 6 febbraio 2024, dove Marco Mengoni salirà sul palco insieme ad Amadeus in veste di co-conduttore, dopo aver vinto Sanremo 2023 con Due vite. La Finale è prevista per sabato 10 febbraio 2024: al fianco del conduttore, invece, ci sarà Fiorello, un ritorno al passato, un modo per “chiudere il cerchio”.