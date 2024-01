Fonte: IPA Amadeus

L’attesa dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo è sempre più alta. Infatti la kermesse canora è quasi ai nastri di partenza e le indiscrezioni sui dettagli di quello che sarà lo spettacolo più seguito dell’anno si rincorrono. Di recente sono state diffuse le prime foto della nuova scenografia del palco dell’Ariston e del progetto che l’ha ispirata. Adesso, invece, è stato lo stesso Amadeus a dare al pubblico un’anticipazione molto attesa. Infatti il conduttore televisivo, intervenuto a Viva Rai2, ha svelato la lista dei duetti che verranno eseguiti nella serata delle cover.

Serata cover, Amadeus svela la lista delle canzoni e degli interpreti

Amadeus sarà nuovamente al timone del Festival di Sanremo. La nuova edizione della gara musicale più seguita dagli italiani andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024. Molte le sorprese organizzate dal direttore artistico per intrattenere il suo pubblico a cominciare dalla scelta dei co-conduttori che si avvicenderanno sul palco.

Il presentatore televisivo, infatti, ha chiamato a dividere con lui il compito di condurre l’illustre gara musicale l’ultimo vincitore della stessa, Marco Mengoni. Ma anche le donne saranno protagoniste, ovviamente, del Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha voluto accanto a sé come co-conduttrici Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino, che si daranno il cambio nelle diverse serate della kermesse canora. Mentre nella finale sarà, ancora una volta, Fiorello a condividere il palco con l’amico conduttore televisivo.

Ma anche la serata delle cover, una delle più attese, in onda il 9 febbraio, sarà imperdibile. Infatti Amadeus ha svelato a Viva Rai2 la lista dei cantanti che saranno protagonisti, con gli artisti in gara, della penultima puntata del festival canoro, come riportato da Il Corriere della Sera. Il direttore artistico ha voluto anticipare anche quali saranno i brani che verranno eseguiti:

Alessandra Amoroso con Bomdabash – Medley

Alfa con Roberto Vecchioni – Sogna ragazzo sogna

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma – La rondine di Pino mango

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – Sweet dreams degli Eurytmics

BigMama con Gaia, La Nina e Sissy – Lady marmalade

Bnkr44 con Pino D’Angiò – Ma quale idea

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – Il cerchio della vita

Dargen D’Amico con Babel Nova Orchestra – omaggio a Ennio Morricone

Diodato con Jack Savoretti – Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André

Emma con Bresh – medley di Tiziano Ferro

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – Che sia benedetta e Occidentali’s karma

Fred De Palma con Eiffel 65 – medley

Gazzelle con Fulminacci – Notte prima degli esami di Antonello Venditti

Geolier con Gué e Gigi D’Alessio – medley Strade

Ghali con Rad Shopper – medley Italiano vero

Il Tre con Fabrizio Moro – Medley

Il Volo con Stef Burns (chitarrista di Vasco rossi) – Who want to live forever dei Queen

Irama con Riccardo Cocciante – Quando finisce un amore

La Sad con Donatella Rettore – Lamette

Loredana Berté con Venerus – Ragazzo mio di Luigi Tenco con l’intervento di Ivano Fossati

Mahmood con i Tenores di Bitti – Com’è profondo il mare di Lucio Dalla

Maninni con Ermal Meta – Non mi avete fatto niente

Mr. Rain con Gemelli Diversi – Mary

Negramaro con Malika Ayane – La canzone del sole di Lucio Battisti

Renga e Nek – medley

Ricchi e Poveri con paola e Chiara – medley sarà perché ti amo e mamma Maria

Rose Villain con Gianna Nannini – medley

Sangiovanni con Aitana – medley Farfalle e Mariposas

Santi Francesi con Skin – Hallelujah di leonard Cohen

The kolors con Umberto Tozzi – medley

Festival di Sanremo, dopo il 2024 Amadeus ancora conduttore?

Amadeus è al timone del Festival di Sanremo ormai da diversi anni. Infatti l’amato conduttore televisivo ha cominciato la sua avventura sul palco dell’Ariston nel lontano febbraio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia. Le tre edizioni da lui curate sono state certamente un successo in termini di ascolti e l’edizione a venire sembra promettere altrettanto bene.

Molti telespettatori hanno sperato, quindi, in una riconferma del suo ruolo anche per il prossimo anno ma, di recente, proprio Amadeus è intervenuto sulla questione. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, il direttore artistico ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo Festival di Sanremo consecutivo. Più avanti, chissà, il conduttore potrebbe riprendere quest’importante incarico, ma, per adesso, è escluso che lo possa fare nel 2025.