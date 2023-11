Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Teresa Mannino è la comica siciliana che abbiamo imparato a conoscere e ad amare attraverso le sue esibizioni a Zelig. Ora è pronta a conquistare il palco più ambito d’Italia: quello dell’Ariston, che ospita il Festival di Sanremo 2024. Proprio qui affiancherà Amadeus in una delle serate che promettono di unire musica, risate e pura magia.

Fonte: IPA

La storia di Teresa Mannino

Nata sotto il sole di Palermo il 23 novembre 1970, Teresa porta con sé la luce della sua terra, la dedizione alla scienza appresa in una famiglia di medici e la profonda conoscenza della natura umana che solo lo studio della filosofia può dare. La sua laurea in filosofia all’Università degli Studi di Palermo ha segnato l’inizio di un percorso intellettuale che ha trovato la sua espressione più autentica nella recitazione e nel teatro.

Dal 1998, Milano e il Teatro Carcano diventano il suo terreno di formazione artistica, un luogo dove la sua passione per la scena si nutre di storia e tecnica sotto la guida di Luigi Lunari. È lì che Teresa non solo affina la sua arte, ma inizia a tessere i fili di quella che sarà una carriera ricca e variegata. Con il nuovo millennio, il suo talento prende forma attraverso ruoli che spaziano dalla comicità greca di Aristofane alla drammaturgia pungente di Ionesco, dalla satira di Woody Allen alla vivace commedia di Feydeau. Ogni personaggio diventa un tassello che compone il mosaico di una comica che sa essere profonda, di un’attrice che porta sul palco la complessità di ogni donna.

Nel 2002, il palcoscenico la vede protagonista in Bernarda Alba di Federico García Lorca, un ruolo che dimostra come Teresa sia capace di immergersi in storie dove il dramma si intreccia alla condizione femminile, portando in scena non solo un personaggio, ma un intero universo di emozioni e sfide. Questi anni di formazione e di palco delineano il profilo di una donna che, ben prima di calcare le scene nazionali, aveva già compiuto un viaggio artistico e personale di notevole spessore.

Fonte: IPA

Il successo a Zelig

Il viaggio televisivo di Teresa Mannino rappresenta un percorso ricco di varietà e successi, un cammino che l’ha vista trasformarsi da aspirante attrice a una delle figure più amate della comicità italiana. Il suo debutto avviene in radio, dove conduce una puntata di Due di notte su Radio 2, un’esperienza che segna l’inizio della sua ascesa nel mondo dello spettacolo. La sua versatilità e il suo talento naturale per la comicità trovano presto casa nel famoso locale milanese Zelig, diventando una tappa fondamentale nel suo percorso artistico.

La sua carriera in televisione decolla veramente con la partecipazione a Zelig Circus dalla stagione 2007-2008, dove Teresa conquista il cuore del pubblico con il suo stile unico e la sua capacità di raccontare la vita quotidiana con ironia e intelligenza. La sua presenza sul piccolo schermo si diversifica con la partecipazione a un episodio de Il Commissario Manara e con il ruolo di protagonista nello sceneggiato radiofonico Mi chiamano Bru su Radio 2.

Il 2012 segna un altro importante traguardo con la trasmissione del suo spettacolo Terrybilmente Divagante su Rai 2, che porterà anche in tour nei teatri italiani, dimostrando la sua straordinaria capacità di coinvolgere e divertire il pubblico dal vivo. Il suo ruolo di giudice nel programma Altrimenti ci arrabbiamo su Rai 1 e la partecipazione a Il commissario Montalbano sono solo alcune delle tappe che arricchiscono il suo curriculum artistico.

Il ritorno a Zelig, prima nel 2014 e poi nelle edizioni del 2016 e 2021, sancisce il suo ruolo di comica tra le più apprezzate in Italia, un’artista capace di rinnovarsi e di restare sempre attuale nel cuore del suo pubblico. Teresa Mannino non è solo una comica, ma una vera e propria forza della natura televisiva, capace di regalare emozioni, risate e riflessioni profonde attraverso il piccolo schermo.

Fonte: IPA

Vita privata e famiglia di Teresa Mannino

Teresa Mannino, conosciuta per il suo spirito vivace e la sua capacità di intrattenere, mantiene un profilo relativamente basso quando si tratta della sua vita privata. Nonostante la sua presenza costante sui palcoscenici e sugli schermi, la comica siciliana ha sempre preferito custodire con cura i dettagli della sua vita personale.

La storia d’amore di Teresa Mannino è avvolta in un alone di romanticismo e casualità. Dopo la fine del suo primo matrimonio, la cui storia è rimasta lontana dai riflettori, Teresa ha incontrato Andrea, un batterista, in circostanze quasi cinematografiche. Come raccontato da lei stessa in un’intervista a Donna Moderna, il loro amore è rinato inaspettatamente, dopo anni di separazione, in un autogrill a Verona. Questo incontro casuale ha riacceso una scintilla che era rimasta in sospeso, dando vita a una nuova e appassionata relazione.

Il rapporto tra Teresa e Andrea è stato segnato da un profondo legame che si è ulteriormente consolidato con la nascita della loro figlia, Giuditta, nel 2009. La piccola Giuditta, nonostante l’interesse del pubblico e dei media, è cresciuta lontano dai riflettori. I genitori hanno scelto consapevolmente di proteggere la sua privacy, una decisione che riflette il desiderio di Teresa e Andrea di offrire alla loro figlia una vita il più normale e serena possibile, lontana dalla pressione e dall’esposizione che spesso accompagnano la fama.