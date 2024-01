Paolo Santolini è il compagno di Teresa Mannino. L’attrice, e amatissima comica, è una delle co-conduttrici di Sanremo 2024 e – nonostante la notorietà – ama tenere riservata la sua vita privata. Legata al regista e videomaker dal 2014, ha una figlia avuta dalla precedente relazione con Andrea – Giuditta – e ha anche un matrimonio alle spalle ma l’identità del suo primo marito è tutt’ora sconosciuta. Ormai famosa da Nord a Sud, è al debutto sul palco della kermesse che la vede finalmente protagonista.

Paolo Santolini, il compagno di Teresa Mannino

Nato a Cesena il 14 maggio 1963, lavora come regista e sceneggiatore. Nella sua lunga carriera ha preso parte a tantissime produzioni, molte delle quali per la Rai. Come regista, ha diretto Il Migliore. Marco Pantani, oltre a Domani torno a casa (2008), Io non sono io – Romeo, Giulietta e gli altri (2011); Uomini Soli (2012); Così in terra (2017)

Della sua storia d’amore con Teresa Mannino si sa pochissimo, perché entrambi amano la riservatezza. Lei aveva comunque partecipato alla presentazione del suo documentario su Marco Pantani, mito e campione di ciclismo scomparso in circostanze mai chiarite a Rimini il 14 febbraio 2004. Santolini ha così portato tutta la sua esperienza e conoscenza del caso, di cui si è occupato nell’ultimo dei suoi lavori, uscito nel 2021. Il compagno dell’attrice siciliana non ha un profilo social ed è assente da Instagram, se si fa eccezione per le poche foto scattate in occasione di eventi o con qualche collega.

Fonte: Ansa

Chi è l’ex di Teresa Mannino

Teresa Mannino è stata sposata molti anni fa, ma il suo matrimonio è finito dopo alcuni anni. Lei era già innamorata di Andrea, l’uomo dal quale ha avuto sua figlia Giuditta. “Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona – aveva raccontato in un’intervista – e tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi”.

La sua unica figlia, nata nel 2009, non ha i social ma sembra poco intenzionata a seguire le orme della madre perché è appassionata di astronomia. Sulla relazione con Paolo Santolini, invece, si sa davvero poco se non che è iniziata nel 2014. I due sono stati visti insieme sul palco in occasione del lancio del suo ultimo documentario, mentre sulla loro vita privata vige il silenzio più totale.

L’attrice e comica siciliana è impegnata con il Festival di Sanremo dal 6 al 10 febbraio come co-conduttrice di una serata della kermesse. Amadeus ha scelto anche Marco Mengoni, Lorella Cuccarini, Giorgia e Fiorello. Hanno posato tutti insieme al momento dell’annuncio del conduttore e direttore artistico, avvenuto al Tg1. Lei si è detta immediatamente entusiasta per questa nomina, che pare attendesse da molto tempo: “È una vita che mi preparo per quel palco”, ha detto durante il suo intervento al telegiornale.