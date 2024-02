Fonte: IPA Teresa Mannino, chi la veste a Sanremo 2024

La comica Teresa Mannino arriva sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2024, in onda su Rai1 giovedì 8 febbraio, che vedrà 15 dei 30 big in gara esibirsi presentati dai propri colleghi e concorrenti. Mannino a Sanremo porta la sua innata ironia, una risata contagiosa, l’amore per la Sicilia e un inedito look da diva, con gli abiti realizzati appositamente per lei da Fausto Puglisi, direttore creativo della maison Roberto Cavalli.

Teresa Mannino a Sanremo veste Roberto Cavalli

È stata Teresa Mannino stessa a rivelare che al Festival di Sanremo 2024 a vestirla è Fausto Puglisi, stilista direttore creativo del brand italiano Roberto Cavalli. La comica, pochi giorni prima del suo approdo all’Ariston come co-conduttrice di Amadeus, ha postato sul proprio profilo Instagram il bozzetto di uno degli abiti disegnati per lei dal fashion designer.

“La pubblico, tanto non vi rovino la sorpresa perché su di me fa tutto un altro effetto” ha scritto con la sua solita simpatia. Ma lo schizzo ha lasciato tutti a bocca aperta, perché rivela un lato mai visto prima della comica Made in Sud. Si tratta di un completo total black in pieno stile Anni ’70. Una blusa ornata da un fiocco al collo, con ampie maniche a campana e un paio di pantaloni a zampa. Il tutto in tessuto prezioso con fantasia animalier, tratto distintivo di Cavalli.

L’avevamo sempre vista con indosso outfit colorati ma semplici, da amica di tutte noi con cui si va a fare un aperitivo tranquillo – senza però rinunciare a dei femminili tacchi alti. Stavolta, per il suo esordio al Festival della musica italiana, Mannino opta invece per uno stile prezioso, retrò e lievemente rock’n’roll. Quel che resta del suo solito look sono i vaporosi e magnifici riccioli scuri, accessorio irrinunciabile.

Un omaggio alla Sicilia

Tra il designer Fausto Puglisi e Teresa Mannino scorre una profonda amicizia e una reciproca stima. “I love Teresa” ha scritto lui nel bozzetto, commentando il post Instagram con un urlato: “IO TI ADORO TERESA!!” accompagnato da ben 3 cuoricini.

E l’ammirazione di Puglisi per la conterranea comica – di Palermo lei, di Messina lui – è stata confermata nell’intervista al Corriere della Sera in cui lo stilista ha affermato: “Per me lei è come Charlie Chaplin. Riesce a catturare l’essenza dell’essere umano, sa far ridere e piangere insieme”. E per quel che riguarda le creazioni sanremese, ha aggiunto: “Siamo conterranei. Io l’ho cercata e la vesto rispettando il suo stile, quello che la fa sentire bene”.

Al punto che, per esser sicuro che Mannino si senta a proprio agio nell’importante ruolo, del completo svelato in total black, lo stilista di Roberto Cavalli ha preparato ben tre versioni, in tre colori diversi: bianco, nero e verde, da scegliere secondo l’istinto del momento.

Il look della conferenza stampa

Comodità è la parola chiave anche per la tradizionale conferenza stampa che precede la serata del Festival. Per la chiacchierata con i giornalisti, Teresa Mannino ha scelto un completo pratico ma raffinato e non privo di qualche vezzo d’originalità.

Così come Giorgia il giorno prima, anche la comica ha scelto un tailleur pantaloni tre pezzi, con giacca oversize, gilet e ampi pantaloni. Il tutto, in una calda tonalità marrone gessata. Di un altrettanto caldo sabbia con sfumature rosa è la blusa, iperfemminile in tulle e fiocco, a contrasto con lo stile mannish del completo. Altissimi i tacchi delle scarpe nude, della stessa tonalità dei grandi occhiali da vista in acrilico.