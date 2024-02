Teresa Mannino, quanto è alta: il segreto dei suoi tacchi

Fonte: IPA Teresa Mannino

Quanto è alta Teresa Mannino? La comica di origini siciliane, palermitane per essere più precisi, è tra le più amate del panorama teatrale e cinematografico italiano. Auto-ironica, sagace e sempre pronta a strapparci una risata, Teresa Mannino è alta circa 167 cm. Un’altezza nella norma, che la donna riesce a valorizzare al meglio con tacchi alti, ma non vertiginosi. Il suo stile eclettico, colorato e allegro certo spicca nelle serate delle suo esibizioni e viene ancor meglio valorizzare dalla scelta delle calzature.

Altezza e stile di Teresa Mannino

Quello di Teresa Mannino è uno stile unico, che riflette appieno il suo sguardo sul mondo: mai banale, sempre alla ricerca dello spazio per la battuta giusta al momento giusto. Capace di alleggerire argomenti complessi senza mai banalizzarli, la comica palermitana, nata il 23 novembre del 1970, è anche cabarettista, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. I suo monologhi hanno un forte carattere autobiografico, ma mai autoreferenziale. Descrive infatti situazioni di vita in cui tutte e tutti possiamo riconoscerci senza troppa difficoltà. Non indugia mai in banalità, ma riesce a disegnare vividamente i tratti della società italiana contemporanea, aprendo scorci sempre interessanti e pregni di significato. Un ottimo esempio del ruolo che la comicità può ricoprire per denaturalizzare i nostri comportamenti.

Fonte: IPA

Lo stile di Teresa Mannino riflette il suo modo di presentarsi al mondo: colorato, con accostamenti eclettici e non scontati. Tonalità squillanti sul nero, bianchi tenui su fantasie floreali e all’apparenza fuori contesto si coniugano alla perfezione con la sua comicità estrosa e alla sua auto-ironia.

Le scarpe e il segreto dei suoi tacchi

Benché Teresa Mannino, alta 1,97 cm, presenti un’altezza leggermente maggiore della media femminile italiana, non rinuncia mai ai tacchi. Che siano décolleté o plateau l’importante è che si sposino con i suoi outfit. Non è rato vederla indossare colori di calzatura vivaci o dal dettaglio particolare e spiritoso.

Fonte: IPA

La comica sembra nutrire una preferenza per le décolleté a punta, con un tacco sottile, ma non esagerato. Tende a non strafare con le misure, indossando tacchi “comodi”, che ne slanciano la figura. Insomma, Teresa Mannino non predilige i cosiddetti “trampoli”, ma certo ha una passione per le calzature alte. E come darle torto, i tacchi le stanno molto bene, soprattutto quando abbinati a pantaloni lunghi dalla gamba leggermente larga o con i vestiti al ginocchio, vaporosi o attillati, che è solita indossare.