Ilaria Capponi racconta la malattia in tv, i commenti di Platinette e Mariotto indignano

Fonte: IPA Ilaria Capponi tra Platinette e Guillermo Mariotto

Ennesima pagina di brutta tv durante la trasmissione di Rai1 Italiasì!, condotta sabato 16 marzo dal giornalista Gianluca Semprini in sostituzione di Marco Liorni. Ospite della puntata l’ex modella Ilaria Capponi che ha parlato della sua lotta contro la bulimia, per poi finire al centro di alcuni commenti indignati di due opinionisti del programma, ovvero Platinette/Mauro Coruzzi e Guillermo Mariotto.

Ilaria Capponi racconta la bulimia in tv, Platinette e Mariotto la sbeffeggiano

Ilaria Capponi è stata invitata da Italiasì! per parlare della sua scelta di lasciare il mondo della moda in seguito ad alcuni disturbi alimentari che hanno rovinato la sua vita. All’interno del programma c’è stato dunque un confronto tra l’ex modella e Guillermo Mariotto e Platinette. Il giudice di Ballando con le Stelle ha ribadito che le modelle è “meglio vestirle che darle da mangiare” e ha raccontato di aver visto alle sue sfilate (per tanti anni ha lavorato per Gattinoni) ragazze che si fiondavano sul buffet di biscotti.

Lo stilista ha inoltre sentenziato che le modelle mangiano tanto “perché comunque sono alte e che cosa vuoi che sia mangiare cotone“. Il riferimento è alla confessione della Capponi, che ha ammesso di aver visto ex colleghe mangiare del cotone per evitare di ingrassare. Ilaria ha poi ricordato di quando è arrivata terza a Miss Italia e all’epoca in giuria c’era proprio Mariotto. Che, ha ricordato la Capponi, la misurò col metro e sentenziò che era “troppo grassa” per sfilare per lui.

Ilaria è andata avanti assicurando che in passerella mettono venti ragazze sottopeso e una no, in modo da poter dire che la body positivity è rispettata. Platinette, dal canto suo, ha rimarcato che Ilaria è “curvy” (una donna alta un metro e ottantuno taglia 42). Ma il peggio è arrivato dopo. Conclusa l’intervista Capponi ha salutato il pubblico e lasciato lo studio, ma quando si è alzata dallo sgabello, Platinette l’ha seguita con lo sguardo per poi lasciarsi andare ad un vergognoso commento: “Ha il c**o basso”.

Pochi secondi che ad oggi è impossibile recuperare su Raiplay, il servizio streaming della Rai, che ha pensato bene di cancellare il fattaccio. La vicenda però è stata segnalata sui social network, con il popolo del web indignato dall’intera vicenda.

Non è tardato ad arrivare un commento di Ilaria Capponi, che su Instagram ha scritto: “Non voglio rovinarmi la domenica col mio piccolo. So tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola e che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare”.

Chi è l’ex modella Ilaria Capponi

Classe 1990, ex modella, Ilaria Capponi è oggi un’imprenditrice ed esperta di comunicazione. Ha iniziato a sfilare da adolescente ma ha dovuto fare i conti con la bulimia, per la quale ha sofferto per ben undici anni. Un disturbo alimentare che ha stravolto la sua vita, tanto da spingerla a chiudere definitivamente con il mondo della moda. Nel 2007 è arrivata terza a Miss Italia (quell’anno vinse Silvia Battisti).

Ilaria è sposata e ha un bambino. In un’intervista a Il Giornale ha inoltre rivelato che “nel mondo della moda, cocaina e anfetamine sono molto diffuse, la maggior parte delle modelle ne fa uso soltanto per annullare il senso di fame e per stare su nell’ipoglicemia. Oggi sono subentrati nuovi escamotage, le modelle si iniettano anche i farmaci per i diabetici”.