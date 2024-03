Fonte: IPA Guillermo Mariotto risponde alle accuse di body shaming

Guillermo Mariotto è finito al centro di una polemica insieme a Platinette per via di alcuni commenti nei confronti di Ilaria Capponi. L’accusa per il mondo dei social è stata chiara: un brutto esempio di body shaming in diretta sulla TV pubblica. L’ex modella, infatti, è stata ospite dell’ultima puntata di ItaliaSì! per parlare della sua lotta contro i disturbi alimentari, evidenziando come il mondo della moda ne sia spesso terreno fertile, ed è in questa cornice che i due opinionisti presenti in studio si sono lasciati andare a parole a detta di molti da evitare. Platinette si è scusata, ma il noto giudice di Ballando con le Stelle ha ribadito di non doverle alcuna scusa.

Cosa è successo tra Ilaria Capponi, Mariotto e Platinette a ItaliaSì!

Guillermo Mariotto non ritiene necessario fare delle scuse a Ilaria Capponi dopo quanto accaduto nello studio di ItaliaSì!, un episodio che ha indignato il pubblico sintonizzato su Rai 1 sabato scorso. L’ex modella è stata ospite di Gianluca Semprini (sostituto momentaneo di Marco Liorni) per portare al grande pubblico la sua testimonianza sui disturbi alimentari e di come lavorare nel mondo della moda abbia influito su di essi, costringendola ad abbandonare il suo lavoro.

Presenti in studio anche Platinette e Guillermo Mariotto, entrambi finiti al centro della polemica per via di battute e commenti che non sono affatto piaciuti al pubblico. Il giudice di Ballando con le Stelle, nonché stilista di alta moda, ha detto delle modelle che è “meglio vestirle che dar loro da mangiare”, raccontando di aver visto spesso alle sue sfilate ragazze pronte a fiondarsi sui buffet, per citarne solo una. La Capponi, dal canto suo, ha ricordato della sua partecipazione a Miss Italia quando Mariotto era in giuria, citando il momento in cui le avrebbe detto di essere “troppo grassa” per partecipare alle sue sfilate.

A questo si è aggiunto, infine, il commento finale di Platinette che guardandola ha sottolineato il suo “c**o basso”. Tutto questo dopo aver ribadito che la Capponi si può considerare una donna “curvy”, dall’alto della sua taglia 42.

La reazione di Guillermo Mariotto alle accuse di body shaming

Mentre l’infelice episodio – per usare un eufemismo – è sparito dalla piattaforma RaiPlay, Ilaria Capponi ha commentato la vicenda in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha sottolineato quanto l’accaduto dia forza al suo discorso e all’importanza della divulgazione sui disturbi alimentari.

Platinette ha quasi immediatamente condiviso un video di scuse su Instagram, scuse che la Capponi ha confermato essere arrivate dalla diretta interessata già durante il viaggio di ritorno dall’ospitata in Rai. Guillermo Mariotto, invece, non sembra dello stesso avviso.

Sempre il Corriere della Sera gli ha concesso la possibilità di spiegare la propria posizione: “Le scuse? E perché mai? Io non l’ho offesa”, ha detto ribadendo che l’episodio di Miss Italia è una “menzogna totale”. Ma lo stilista non si è fermato qui, accusando l’ex modella di avergli teso “un’imboscata” allo scopo di creare polemica e aumentare la possibilità di essere presa per sfilare. Parole che fanno eco a quanto dichiarato ad Adnkronos: “Non ho certo applaudito quando ho ascoltato il fuori onda di Platinette. Ma da parte di Ilaria Capponi, solo menzogne e falsità. Sta cercando di farsi pubblicità a tutti i costi. Ed è palese perché ha una agenzia di comunicazione. Io comunque non presto il fianco a nessuna imboscata”.

Puntare l’attenzione sui disturbi alimentari è cruciale per salvare – spesso letteralmente – le donne, specialmente le giovanissime, dal rischio di compromettere la propria salute solo per raggiungere ideali di bellezza estremi. E che la moda in gran parte continui ad alimentarli è sotto gli occhi di tutti, checché ne dica Mariotto.

“Mi dispiace si stia perdendo il messaggio importante che porto e per cui mi batto da anni. Dietro a una polemica inutile a cui non voglio partecipare. Il centro della mia battaglia è molto più alto. E non merita questo”, ha commentato su Instagram Ilaria Capponi.