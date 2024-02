BigMama, il discorso all’ONU contro il body shaming: “Crescere e guardare al futuro”

BigMama presenzierà al Palazzo di Vetro di New York con un discorso per sostenere la battaglia contro il bullismo e il body shaming

Dal palco del teatro Ariston a quello delle Nazioni Unite. BigMama, reduce da un incredibile successo grazie alla sua esibizione durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, continua a far sentire la sua voce, questa volta al Palazzo di Vetro di New York. Un momento in cui la cantante potrà tornare a parlare dei temi che le stanno più cari e che gravitano attorno alla sua produzione artistica.

BigMama, il discorso all’ONU

Giovedì 22 febbraio 2024 BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, terrà un discorso al Palazzo di Vetro di New York: un momento di grande orgoglio per la cantante, che nell’ambito dell’iniziativa Le arti per la cittadinanza globale, inserita all’interno della conferenza internazionale GCMUN (Global Citizens Model United Nations), potrà far sentire la sua voce con un discorso intitolato Crescere e guardare al futuro.

Il tema del suo intervento toccherà questioni a lei molto care come il bullismo, il body shaming e, più in generale, tutte forma di discriminazione e violenza. BigMama racconterà la questione partendo da episodi personali che hanno caratterizzato la sua adolescenza, momento di crescita che, per lei e molti altri ragazzi e ragazze, non è stato facile. L’evento di New York si aggiunge a un altro importante traguardo di BigMama, che l’8 marzo pubblicherà Sangue, il suo primo album. “Sangue come quello che mi lega ai miei genitori, ai miei fratelli, alla mia terra. Sangue che butti quando soffri, sangue di ferite aperte, sangue che arriva alla testa quando la rabbia è più forte di te. Come la parte di me che il tumore ha deciso di attaccare, sangue e musica che scorrono insieme nelle mie vene”.

L’impegno di BigMama contro il body shaming

L’intervento di BigMama all’ONU è solo la punta di diamante di un percorso che la cantante porta avanti da tempo. La rapper ha infatti basato il suo percorso artistico proprio sulla battaglia contro il bullismo e le discriminazioni. Partendo dalla sua apparizione durante il concertone del Primo Maggio nel 2022, quando aveva dichiarato: “Mi dicevano: cicciona, fai schifo. Ed ero convinta di meritarlo finché ho iniziato a scrivere e ho iniziato a credere moltissimo in me stessa” fino alla sua avventura sanremese fortemente voluta da Amadeus, in cui grazie alla sua La rabbia non ti basta ha portato sul palco dell’Ariston il suo riscatto.

Parlando della sua canzone, BigMama aveva raccontato in un’intervista per Il Corriere della Sera: “Sentivo l’urgenza di raccontare per la prima volta i traumi che ho vissuto da piccola. Ho sempre scritto testi che parlano di rivalsa, ma mai parlando di me in primo luogo. È infatti una canzone scritta di getto, in appena tre ore di sessione, insieme al mio producer Estremo e alla mia fidanzata, che peraltro mi ha anche aiutato sulla melodia.”

Una canzone che si rivolge a una Marianna bambina, impaurita e ferita dalle parole e dalle azioni altrui che non le permettono di comprendere appieno il suo valore “Tornassi indietro le direi di continuare a sognare. Ma soprattutto che tutte le persone che le vogliono male e che non parlano bene di lei, in futuro le manderanno al contrario tantissimi messaggini carini, ai quali però in alcuni casi non risponderà.”