BigMama, quanto è alta: il segreto delle sue scarpe altissime

BigMama sfoggia tacchi vertiginosi e look graffianti per ricordare al mondo che bisogna accettarsi per come si è

Fonte: Getty Images BigMama

Quanto è alta BigMama? La giovane cantante nata ad Avellino e ormai promessa del rap italiano per via dei suoi testi legati alla body positivity è alta circa 1.70 cm. Un’altezza di tutto rispetto, che non le impedisce, però, di sfoggiare dei tacchi vertiginosi pienamente coerenti col suo stile che non passa inosservato.

Lo stile di BigMama

Un’altezza media, e che molte penserebbero di non dover accentuare con dei tacchi, quella di BigMama. Il suo stile e la sua personalità, però, vanno controcorrente: Marianna Mammone è un’icona di stile fin dall’inizio della sua carriera e delle sue apparizioni in tv, in cui sfoggia fieramente i suoi look graffianti dallo stile inconfondibile, spesso supportati da altissimi stivali con plateau.

Fonte: Getty Images

L’abbiamo vista sul palco del concerto del Primo Maggio, poi durante la kermesse sanremese del 2024: serata dopo serata, BigMama ha portato sul palco del teatro Ariston tutta la sua personalità sotto forma di voce potente e stile che non passa inosservato. Un cambio di rotta che, come ha spiegato a Rolling Stone, nasce da una consapevolezza: “Oggi non ho più pudore e mi vesto come mi pare: da piccola indossavo solo magliette ampie e lunghe fino alle ginocchia, nonostante abbia ciccia ovunque ora esco in canotta.”

BigMama, l’impegno per la body positivity e la malattia

Il concerto del Primo Maggio, poi la possibilità di cantare insieme a Elodie nella serata cover di Sanremo per poi calcare il palco dell’Ariston da protagonista con il brano La rabbia non ti basta. BigMama è diventata ben presto un’icona musicale che si impegna nel veicolare messaggi legati alla body positivity, ricordando quanto sia importante accettarsi per come si è, senza badare al pensiero degli altri. Un concetto che è arrivata a supportare col tempo, dovendo fare i conti con il bullismo e la discriminazione in adolescenza, come ha raccontato nel suo intervento all’ONU.

Il giudizio riguardo al suo corpo è un argomento che ha dovuto affrontare molto spesso, considerando anche il suo nome d’arte. Nelle ricerche su internet che la riguardano, molto spesso compaiono domande legate al suo peso. Un tema che lei affronta con grande tranquillità. Come ha raccontato lei stessa in un’intervista: “Nel mio modo di comunicare è inclusa qualsiasi tipologia di libertà. Se domani decidessi di perdere 40 chili le persone mi dovrebbero accettare come persona magra. E, il fatto stesso di essere dimagrita, non vorrebbe dire, per me, smettere di sostenere il movimento della body positivity o iniziare a svalutare le persone grasse.”

Fonte: Getty Images

Ma la cantante non ha dovuto fare i conti solo con il giudizio altrui. BigMama, infatti, all’età di soli 23 anni ha dovuto fare i conti con un tumore. Una malattia che, come tutto quello che ha dovuto affrontare, non le ha tolto la voglia di lottare. In un’intervista a La Repubblica ha raccontato: “Non penso che mi abbia cambiata per forza in meglio, sono sopravvissuta: merito al 90% della chemioterapia e della mia voglia di vivere. Non ho mai avuto paura di morire, il tumore è stato una parentesi, ora faccio tutti i controlli. Allora, nei video avevo i capelli lunghi: era una parrucca. Non volevo la compassione delle persone. Grazie al linfoma ho imparato a mettere me stessa prima degli altri.”

Una scelta, quella di mettersi al primo posto, che la porta veicolare messaggi importantissimi: un aiuto coraggioso per tutte quelle persone che ancora devono imparare ad accettarsi e volersi bene.