Big Mama contro la grassofobia: la stoccata (forse) a Tananai

Big Mama torna a parlare di grassofobia lanciando una frecciatina non troppo velata che potrebbe essere per Tananai

Fonte: IPA Big Mama

Non sempre le battute risultano solo simpatiche e innocenti, soprattutto se si riferiscono a temi delicati. E se di mezzo c’è l’aspetto del proprio corpo, si rischia quasi sempre di cadere e di dover fare i conti con la polemica. È quello che, molto probabilmente, sta provando Tananai: il cantante ha infatti pubblicato una foto molto particolare sul suo Instagram, scatenando le critiche di molti. Il tema? La grassofobia. Ora, Big Mama, che da sempre si è rivelata una forte sostenitrice del body positivity, tematica che molto spesso affiora all’interno dei suoi pezzi, ha deciso di dire la sua lanciando una frecciatina, forse non troppo velata, proprio a Tananai.

Big Mama: la frecciatina sulla grassofobia (forse) per Tananai

Big Mama è una rapper che non le manda a dire. Da sempre molto chiara e diretta, la cantante ha spesso toccato tematiche legate al corpo e al body positivity, punti di cui lei, grazie anche al tenore dei suoi testi, è diventata da subito una paladina. Parando proprio di body positivity, infatti, la cantante aveva spiegato in un’intervista: “Il body positivity è un movimento giusto, criticatissimo, ma giusto. Le persone devono capire cosa significa body positivity. Non è a giustificare perché le persone grasse sono pigre e non vogliono andarsi ad allenare. Body positivity è accettare il proprio corpo e parliamo di qualsiasi tipo di corpo, non parliamo solo di corpi grassi”.

Fonte: IPA

Un pensiero che va contro ogni forma di grassofobia, fenomeno che fin troppo spesso avviene tra i più giovani, soprattutto all’interno del mondo dei social. Sarà anche per questo che la cantante ha deciso un’altra volta di dire la sua sulla questione. La rapper ha infatti pubblicato una foto sul suo canale Instagram in cui, riferendosi alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, ha commentato ironicamente: “Raga state tranquilli mi sto solo allenando per Sanremo.”

Sicuramente molto meno divertito e gioioso il commento successivo a questa foto, che lancia una frecciatina non poco velata a chi si diverte a fare dell’ironia sul peso degli altri. Pubblicando il suo post nelle storie, infatti, Big Mama ha voluto aggiungere una stoccata non da poco: “Tranquilli, mi sto allenando anche per reggere il peso di chi fa ancora battute grassofobiche nel 2024, che noia.” Inutile dire che in tantissimi, leggendo questo commento, hanno subito pensato che la frecciatina fosse diretta a Tananai, collega della cantante che, dopo l’annuncio della sua presenza in riviera sul palco di piazza Colombo, si è lasciato andare a un commento indelicato criticato da molti.

Tananai, la battuta dopo l’annuncio della sua presenza a Sanremo

Pare sia stato un commento di Tananai il motivo della rabbia di Big Mama. Il cantante, che si esibirà in Piazza Colombo durante la finale di Sanremo 2024, ha infatti espresso la sua gioia con un post su Instagram che ha suscitato le polemiche. Una sua foto modificata con un viso più pieno del solito e la didascalia: “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo mannaggia ad Amadeus mi stavo rilassando.”

Un commento che, agli occhi di molti, è sembrata una battuta grassofobica, e che ha suscitato commenti contrastanti. Giorgia Soleri, da sempre attivista e sostenitrice di tematiche legate al corpo ha infatti commentato: “Ma perché pensate che la grassezza sia una punch line? Raga, no. No.” portando avanti l’idea di Big Mama e di tanti altri utenti che si sono sentiti offesi.

Dall’altra parte, tantissimi altri hanno letto l’uscita di Tananai come una semplice battuta: “Scusate io sono obesa. Il post di Tananai non mi ha offesa, anche perché scusate ma quante volte è capitato che durate le feste qualcuno dica ‘o mamma quanto ho mangiato, fra un po’ rotolo. Sono gonfio come un pallone’ . Sono frasi che sento speso dopo le feste da parenti, amici, clienti. Mi dovrei sentire offesa? No. Sorrido e vado avanti. Anche perché la vera grassofobia è un’altra cosa.” E ancora: “Non vi rendete conto di quanto siano fuori luogo le vostre paternali in questa occasione, visto che sta semplicemente ironizzando sul fatto di aver mangiato troppo durante le feste e non prendendo in giro le persone grasse. Imparate a contestualizzare e a indirizzare le vostre proteste dove davvero serve.” Non resta che aspettare una replica di Tananai per calmare gli animi e chiarire la sua posizione.