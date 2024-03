Tananai torna dopo 6 mesi, perché era scomparso

Fonte: IPA Tananai

Un 2023 pieno di successi e soddisfazioni quello di Tananai, che dopo aver regalato ai fan tanta buona musica e concerti live, aveva deciso di prendersi una pausa musicale e dai social. Una scelta portata avanti fino a marzo 2024, momento in cui il cantante di Tango è tornato sulle scene per annunciare il suo nuovo singolo. Scopriamo il motivo del suo stop lungo sei mesi.

Tananai in pausa per sei mesi, i motivi

Lo abbiamo visto per l’ultima volta intento ad animare i fan sul palco di Piazza Colombo durante il Festival di Sanremo 2024. Invitato come ospite da Amadeus, direttore artistico che di fatto gli ha aperto le porte del teatro Ariston grazie alla sua Sesso Occasionale, il Tananai aveva regalato ai presenti e agli spettatori da casa un medley delle sue canzoni più acclamate. Un’apparizione che pareva essere una piccola parentesi, non senza qualche piccola polemica, all’interno di uno stop che Tananai aveva annunciato qualche tempo prima, a settembre 2023, spiegando di voler tornare in studio per creare musica che ha senso di esistere. “Mi fermo per un pochino perché si è chiuso questo cerchio con l’ultima data del tour. È stato bellissimo. Volevo ringraziarvi dal profondo… del mio collo. Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni, da quel Sanremo Giovani fuori di testa, per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e di essere ascoltata, perché ce lo meritiamo,”

Ora, Tananai è tornato a parlare della sua pausa che, dopo sei mesi, pare aver trovato una fine. Il cantante ha pubblicato una foto sul suo profilo Instargam con una didascalia che non lascia spazio a fraintendimenti: “Mi sono fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea. Sono anche scomparso dai social perché non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto. Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene.”

“Veleno”, la nuova canzone di Tananai

Il ritorno di Tananai sui social non solo riaccende i riflettori sui suoi prossimi concerti programmati nel palazzetti italiani con il tour Tananai Live 2024, ma sancisce quella che per lui potrebbe essere una nuova era grazie a Veleno, il suo prossimo singolo in uscita.

l brano è vuole raccontare un amore che richiede risposte: è la storia di un viaggio fatto di rischi, in cui la voglia di viversi, amarsi e mettersi in gioco scalza ogni paura, anche quella di farsi male. Attraverso sguardi, domande e metafore, Tananai canta una storia un po’ tormentata, ma da cui sembra impossibile allontanarsi.

Veleno può essere quindi considerato una nuova fase artistica, che mantiene però l’autenticità di cui Tananai è sempre stato portatore sano. Lo conferma il continuo supporto dei fan che, nonostante la sua lunga assenza, continuano ad aspettarlo e ad ascoltare le sue canzoni. Un nuovo percorso che, si spera, segua la scia di successo del 2023, che ha portato il cantante a ottenere un doppio disco di platino per Rave, Eclissi, un quadruplo disco di platino con Tango e i sold out del suo primo tour nei palazzetti e dei live estivi 2023.