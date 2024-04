Rose Villain, foto fake nuda fanno il giro del web: “Denuncio tutti”

Fonte: IPA Rose Villain

Rose Villain ancora vittima di uno spiacevole episodio. Dopo la moto rubata e, per fortuna, ritrovata a Milano, ora la cantante rivelazione del Festival di Sanremo 2024 deve fare i conti con alcune sue foto nuda, completamente fake, che stanno circolando sul web. Una vera e propria violazione che ha spinto l’artista a denunciare l’accaduto prima legalmente e poi sui social network.

Rose Villain denuncia la diffusione di foto sue nuda

“Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake”, ha fatto sapere Rose Villain su Instagram. “La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo”, ha aggiunto.

“È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare”, ha concluso la cantante, il cui vero nome è Rosa Luini. Dopo questo sfogo tutte le pagine fan di Rose Villain si sono attivate affinché i profili che condividono le immagini fake vengano segnalati.

Il successo di Rose Villain dopo il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 ha rappresentato una vera e propria svolta per la carriera di Rose Villain. La 34enne ha lasciato il segno con la sua Clickboom! diventata nel giro di poco tempo una hit. Anche il suo ultimo album, Sakura, e tra i più ascoltati in Italia e tra i vari pezzi il featuring con Gué – Come un tuono – è balzato in cima alla classifica Spotify.

Il brano parla di un colpo di fulmine, di una persona incantevole che ti cambia la vita, che ti fa respirare sott’acqua pur mozzandoti il fiato. Non è un caso che in questa canzone venga nominata una delle donne più belle e affascinanti al mondo, Monica Bellucci.

“Devo ammettere che ho veramente poca percezione del mio successo, della mia popolarità: non mi rendo conto di niente. Devo dire che dopo Sanremo mi riconoscono in strada tante più persone, dai bambini agli anziani”, ha dichiarato Rose Villain in un’intervista.

“L’altro giorno, due signore che avranno avuto 80 anni hanno pronunciato perfettamente il mio nome. Spero che le storie che racconto raggiungeranno tante nuove persone, che avranno voglia di seguire il mio percorso e di sentirsi un po’ accudite”.

Un successo che Rose Villain condivide con il marito, il produttore discografico Sixpm (vero nome Andrea Ferrara). Uniti da nove anni, i due si sono giurati amore eterno nel 2022 a New York, la città dove hanno vissuto per un lungo periodo.

Più precisamente al 22° piano del William Vale, un bellissimo hotel di Brooklyn che offre una vista mozzafiato sulla città, con rooftop e una piscina di diciotto metri.

Il matrimonio è stata in tema total black con riferimenti ai fumetti e ai supereroi, da Bruce Wayne a Catwoman. Nonostante siano noti e amatissimi dal pubblico, Rosa e Andrea sono molto discreti e preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori.