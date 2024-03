Fonte: IPA Rose Villain

Cantante e rapper italiana, Rose Villain, al Festival di Sanremo 2024, è stata una delle grandi protagoniste. Nata il 20 luglio 1989 a Milano, Rosa Luini è conosciuta non solo per la sua musica, ma anche per lo stile inconfondibile. Per non parlare delle calzature: qualcuno ricorda le “scarpe morso”? Scopriamo tutto su di lei, altezza, curiosità, stile e scarpe.

Rose Villain, quanto è alta

Rose Villain è alta 170 centimetri e pesa circa 58 kg. Non ha di certo bisogno delle scarpe per svettare in altezza dunque, sebbene non rinunci mai a un bel plateau. Per la Villain, la cura di sé parte da dentro. Unghie scurissime, make-up spesso esagerati, scarpe con il morso: sono molti gli elementi ricorrenti, tra cui la skincare e make-up vegan e cruelty-free. Proprio così, l’attenzione verso la cura di sé parte con la cura verso il pianeta e gli animali.

La sua è un’indole indubbiamente ricercata, ma non rinuncia a una routine in cui mette al centro di tutto l’idratazione e l’alimentazione vegana. “Quello che mangiamo, che beviamo fa davvero la differenza, quindi tanta acqua, tante verdure e frutta: io seguo un’alimentazione vegana e negli anni ho visto il cambiamento incredibile che questo stile di vita ha avuto sulla mia pelle”, ha spiegato a Vogue. E la scelta dei prodotti per prendersi cura di sé passa dai suoi ideali, in cui crede fermamente.

I segreti dello stile di Rose Villain, tra scarpe alte e streetwear glamour

Lei è la regina del Gothcore. Ma anche del glamour e dello streetwear, e non riconoscerla è praticamente impossibile. Nata a Milano, ma newyorkese d’adozione, si è sempre contraddistinta per uno stile tutto suo, tra caschetto azzurro, unghie lunghissime e un look fluido che abbraccia la comodità, senza rinunciare al glamour. “Mi piace sentirmi sexy, bella, anche un po’ dark. C’è sempre anche inquietudine nei miei pezzi e di conseguenza nel mio stile”.

Fonte: IPA

I suoi look sono spesso frutto di una ricerca assolutamente non scontata e, come per il make-up, c’è sempre un filo conduttore, ovvero il suo pensiero vegan o eco. Predilige, infatti, brand che mettono al primo posto l’attenzione verso il pianeta. Ha spiegato inoltre di amare molto l’estetica giapponese, che trova sofisticata e delicata, ma anche con una “parte cruda” in cui si ritrova molto. Sui look a Sanremo, ha ammesso di aver messo al primo posto la spontaneità, ma di aver anche guardato il regolamento del FantaSanremo (abbiamo assistito a tanti look in nero).

E come dimenticare le scarpe-morso, ovvero le pump argentate della seconda serata, in cui non ha cantato ma ha presentato Il Volo? Indubbiamente hanno fatto la differenza, dal momento in cui sono andate a ruba (e non è l’unica artista che le ama profondamente). Ha scelto le décolleté metalliche, in pelle laminata total silver – il brand è GCDS – con il tacco a forma di morso. Sono ormai un vero e proprio cult, ovvero un oggetto di culto, e il costo è di circa 900,00 euro. Per Rose Villain, dunque, l’importante è osare con stile, e il suo segreto è… l’audacia!