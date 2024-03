Rose Villain, il nuovo album è Radio Sakura

Rose Villain torna con 12 nuovi brani racchiusi in "Radio Sakura", un album che suona come una rinascita

Fonte: IPA Rose Villain

Dopo il successo del suo ultimo album e l’esperienza sanremese, Rose Villain torna con un nuovo album tutto da assaporare. Si chiama Radio Sakura, e pare essere un nuovo capitolo di una carriera ormai super avviata.

“Radio Sakura”, il nuovo album di Rose Villain

Ha pubblicato il suo Radio Gotham solo a fine gennaio. Poi l’arrivo al Festival di Sanremo con Click boom! e l’esperienza come giudice di Nuova Scena accanto a Fabri Fibra e Geolier. Ora, Rose Villain fa un passo in più. Arriva nella giornata internazionale della donna Radio Sakura, il nuovo album della cantante: un progetto che, di simile al precedente, ha solo parte del nome. Mentre Radio Gotham ha messo in evidenza le sue ombre e i suoi fantasmi, Radio Sakura ha tutta l’intenzione di fiorire come un bocciolo di ciliegio, il simbolo di prosperità nella cultura giapponese.

I 12 brani racchiusi in Radio Sakura parlano di temi diversi, ma sono collegati da un fil rouge che ha il compito di trovare una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita: come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte, così in ogni piccola crepa di dolore che la nostra anima è costretta a sopportare in vita, ci può essere una fioritura, simbolo di rinascita.

Parlando dell’album con SkyTg24 la cantante ha raccontato: “Prima c’era tanta oscurità, forse frustrazione di non essere capita. Nel primo disco ho messo tanto della mia fragilità, di questa mia parte più oscura, e quando ti apri non sai bene quello che troverai dall’altra parte; può essere disprezzo, può essere che qualcuno sentendoti vulnerabile ti schiacci, e invece ho trovato una quantità di amore e di connessione, di persone che hanno sentito le mie storie come loro, si sono sentite accudite. Ho ricevuto tanti messaggi di gente che mi diceva che l’avevo fatta sentire meglio quando io parlavo di stare male. Questo mi ha permesso di accettare me stessa, mi ha fatto evolvere e fiorire. Ora ho una maggiore consapevolezza dell’artista che sono, di quello che voglio dire anche come donna: l’amore è l’acqua.”

“Radio Sakura”, la tracklist dell’album

Il progetto Radio Sakura ha dato la possibilità a Rose Villain di collaborare ancora una volta con tanti amici e colleghi della scena musicale italiana. Già qualche giorno prima dell’uscita, la cantante, complice anche il furto della sua moto poi ritrovata grazie all’aiuto dei fan, aveva voluto anticipare qualche piccolo dettaglio.

Villain canta con Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè e crea un progetto trasversale, fatto di suoni e riferimenti differenti. A Rockol ha raccontato: “Sento di poter saltare dal punk al rap alla bachata, pur mantenendo una mia identità. Credo che la timbrica e la scrittura, senz’altro, aiutino in questo processo di distinzione. ho cercato per tantissimo tempo il ‘mio suono’, ho scritto tantissime canzoni prima di arrivare a ciò che volevo. Il rap mi ha aiutato. Oggi credo di riuscire a fondere le parole, anche quelle dette in modo più serrato, con la melodia pop, portando alla luce sia la mia parte più intima, sia quella più cazzuta come è successo in Click boom! al Festival di Sanremo”.

Ecco la tracklist completa di Radio Sakura: